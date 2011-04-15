Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 января 2017 года



СМЕЛОЕ КАДРОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

АУДИТОРОВ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ ЦБ ПРИВЛЕКАЕТ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД



Для усиления блока внутреннего аудита ЦБ начал активно приглашать на работу аудиторов, специализирующихся на проверке банков, НПФ, страховых компаний и т. д. После значительных перестановок в центральном аппарате регулятора привлечение опытных кадров в блок внутреннего аудита выглядит логичным. Однако в результате таких действий ЦБ может снизиться качество той самой отчетности игроков финансового рынка, которую регулятору предстоит проверять.





РОССИЯ МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ



Численность населения России к 2035 году может сохраниться на нынешнем уровне, сократившись всего на 83 тыс. человек: с нынешних 146,5 млн до 146,4 млн человек. Такие данные представлены в рамках проекта "Российский демографический лист-2016", в котором участвуют РАНХиГС, Росстат и Международный институт прикладного системного анализа (IIASA). Полученный результат существенно отличается от общепринятого прогноза - до сих пор министерства и эксперты говорили о высокой вероятности убыли населения. По таким расчетам, к 2030 году численность россиян могла оказаться на уровне 128-140 млн человек.





РАБОЧИЕ МЕСТА ИЗУЧАЮТ СО СТОРОНЫ СПРОСА

МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТОВ РФ О РАБОТОДАТЕЛЯХ СВЕДЕНО В НОВЫЙ РЕЙТИНГ





Компания Future Today при поддержке McKinsey в январе 2017 года представит рейтинг работодателей на рынке России - аналитический продукт, измеряющий спрос у выпускников 11 ведущих университетов РФ на рабочие места в крупнейших российских компаниях. Проект интересен тем, что создан в кооперации с 40 HR-службами работодателей, которые считают необходимым наличие для России прозрачного по методике, оптимизированного для российских работодателей и детализованного по факультетам университетов инструмента изучения ситуации на топ-сегменте кадрового рынка.





ГОССЛУЖАЩИМ ОТКРЫВАЮТ ОТЧЕТНЫЕ АККАУНТЫ

МИНТРУД ГОТОВИТ РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ, СИДЯЩИХ В ИНТЕРНЕТЕ



В Министерстве труда готовят инструкцию для чиновников, которым теперь придется отчитываться о деятельности в интернете. С этого года им надо сообщать работодателю "об адресах сайтов", на которых ими размещалась "общедоступная информация". Отказ заполнить утвержденную правительством форму будет грозить расторжением служебного контракта, заявили "Ъ" в Минтруде. В Институте развития интернета отмечают, что сейчас "обработка достоверности ссылок чиновников не подразумевается".





УПРАВЛЯЮЩИЙ "ДАЛЬНЕЙ СТЕПИ" НЕ ПОНЯЛ ОБВИНЕНИЕ

СУДЯТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО СООБЩНИКА УИЛЬЯМА БРАУДЕРА



Как стало известно "Ъ", в городском суде Элисты начался процесс о предумышленном банкротстве ООО "Дальняя степь", гендиректорами которой являлись находящиеся в розыске бизнесмен Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов. По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций "Газпрома", которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции.





У БЫВШЕГО ГЛАВЫ "КОСМОСА" НАШЛИ НЕИЗЪЯТОЕ

БРИТАНСКИЕ ПРИСТАВЫ ВЫВЕЗЛИ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ АНДРЕЯ ЧЕРНЯКОВА



Как стало известно "Ъ", в феврале в Лондоне будут проведены первые аукционы по продаже имущества экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, задолжавшего Банку Москвы около ?195 млн. Перед новым годом судебные приставы во исполнение решений московского и лондонского судов изъяли буквально все представляющие хотя бы малейшую ценность предметы из двух домов, снимаемых беглым бизнесменом. Однако повторный рейд исполнителей уже после праздников добавил в списки реализуемого три телевизора, домашний фитнес-центр, коллекцию спиртного и даже солнцезащитные очки. По предварительным данным, частью нового конфиската могли оказаться новогодние подарки должника.





РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ХОТЯТ ЛИШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ РАССМОТРЕТЬ ИНИЦИАТИВУ СПЧ



Глава государства Владимир Путин поручил первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко рассмотреть просьбу Совета по правам человека (СПЧ) расширить функции Росприроднадзора. Авторы инициативы считают, что после передачи субъектам федерации надзорных полномочий существенно ослабла система экологического контроля, а местные органы "весьма чувствительны к влиянию властей и бизнеса в регионе". Источник "Ъ" в Минприроды называет инициируемые СПЧ изменения законодательства несистемными, отмечая, что "если уж передавать полномочия от регионов снова на федеральный уровень, это нужно сделать во всех сферах".





СЛИЯНИЕ С ДОСТАВКОЙ

DPD И SPSR EXPRESS ОБЪЕДИНЯЮТСЯ



Конкуренты на логистическом рынке DPD и SPSR Express договорились о слиянии. В рамках сделки фонд Russian Retail Growth Fund, в который инвестировали Виктор Вексельберг и Александр Мамут, планирует продать 30% SPSR Express французскому холдингу GeoPost, владеющему DPD. Сделка поможет загрузить логистические мощности DPD за счет контракта SPSR Express по доставке покупок с AliExpress, но в будущем компании рискуют столкнуться со снижением числа зарубежных посылок из-за законодательных ограничений, считают участники рынка.





АЛЕКСАНДР МАМУТ НЕ ОТРЫВАЕТСЯ ОТ ЭКРАНА

ОН ГОТОВИТСЯ ПРИОБРЕСТИ КРУПНЕЙШУЮ КИНОСЕТЬ "СИНЕМА ПАРК"



Как стало известно "Ъ", предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России кинотеатральной сети "Синема парк" у сына Сулеймана Керимова Саида. Актив в последние годы оценивался в $300-400 млн, но из-за кризиса инвестиционная привлекательность кинопроката снизилась. Господин Мамут может рассчитывать на объединение киносети с другим крупным игроком, что так и не удалось ни господину Керимову, ни прежнему владельцу "Синема парка" Владимиру Потанину.





К ОТЗЫВАМ ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРОФУЧАСТНИКИ ХОТЯТ ПОНИМАТЬ, ЗА ЧТО ЦБ АННУЛИРУЕТ ЛИЦЕНЗИИ



Профучастники рынка ценных бумаг обратились в ЦБ с просьбой пересмотреть порядок аннулирования лицензий. Существующая практика, по их мнению, недостаточно прозрачна, во многом механистична и не учитывает специфики деятельности на рынке, а также несет в себе риски для клиентов. Однако пока пересматривать регламент регулятор не планирует.





ИНВЕСТБАНКИРЫ ЗАРАБОТАЛИ НА ДОЛГАХ

В ЭТОМ ГОДУ ОНИ НАЦЕЛИВАЮТСЯ НА РЫНКИ ECM И M&A



Минувший год стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, самым успешным с предсанкционного 2013 года. Основной вклад дали сделки синдицированного кредитования и андеррайтинга на долговом рынке. В текущем году участники рынка ожидают большей активности на рынке акционерного капитала и в сегменте слияний и поглощений.





МИНТРАНС УРАВНЯЕТ АЭРОПОРТЫ

ПЛАТУ ЗА АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА ПРИВЯЖУТ К ИХ ЗАГРУЗКЕ



Как стало известно "Ъ", Минтранс предлагает операторам аэропортов новую методику расчета аренды за пользование аэродромами. Министерство предлагает разделить аэродромы на три группы по годовому пассажиро-грузопотоку и поставить арендную плату в зависимость от него. В результате будет снижена нагрузка на региональные аэродромы, а в Московском авиаузле (МАУ) все аэропорты окажутся в равных условиях, тогда как сейчас Домодедово платит за аренду вдвое больше Шереметьево.





САФМАР" СОБИРАЕТСЯ НА СКЛАД

ГРУППА НАМЕРЕНА ВЫКУПИТЬ АКТИВ RB INVEST



"Сафмар" семьи Гуцериевых-Шишхановых пытается консолидировать все площади в "PNK-Чехов" - одном из крупнейших логистических парков в Подмосковье. Группа ведет переговоры с Альфа-банком о покупке в объекте 40 тыс. кв. м. После приобретения складского комплекса "Сафмар" сможет оптимизировать логистические затраты для своих "дочек" - розничных сетей "М.Видео" и "Эльдорадо".





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 17.01.2017