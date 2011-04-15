РЖД в 2016 году увеличили международные перевозки пассажиров на 8.5% до 641 тыс.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья в 2016 году выросли на 8.5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили более 641 тыс. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Российские железные дороги".



Наибольший рост наблюдался в сообщении Россия - Германия (+32.6%), Россия - Франция (+30.2%), Россия - Италия (+22.6%), Россия - Чехия (+19.4%), Россия - Польша (+6.5%), Россия - Финляндия (+5.7%), Россия - Австрия (+2.2%).



В сообщении со странами Европы курсируют комфортабельные поезда АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК), состоящие из новых четырёхместных купейных вагонов габарита RIC совместного производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" и Siemens.



Учитывая рост спроса на перевозки и в целях повышения качества обслуживания пассажиров, с 17 декабря 2016 года начал курсировать новый международный поезд N 13/14 "Стриж" (Strizh) сообщением Москва - Берлин. Он является первым пассажирским поездом, который сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колёсных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм).



Таким образом, расстояние от Москвы до Берлина поезд "Стриж" преодолевает почти на 5 ч быстрее. Он курсирует 2 раза в неделю - по субботам и воскресеньям из Москвы и по воскресеньям и понедельникам из Берлина.



Согласно графику движения поездов на 2016-2017 годы, международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии - Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Монако, Италию, Финляндию, Китай, Монголию, КНДР по 20-ти международным маршрутам.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.



"AK&M" от 17.01.2017