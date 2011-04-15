РЖД в 2016 году нарастили объёмы ремонтно-путевых работ на 20.4%

ОАО "Российские железные дороги" в 2016 году нарастили объёмы ремонтно-путевых работ. Как сообщает пресс-служба компании, за этот период всеми видами ремонтных работ охвачено 5.9 тыс. км пути, что на 20.4% больше, чем годом ранее, в том числе модернизировано 2.2 тыс. км.



Увеличены также полигоны по выполнению ремонта пути по технологии "закрытого перегона". Всего с применением данной технологии отремонтировано 3 тыс. км пути.



В рамках программы ремонта средств железнодорожной автоматики и телемеханики проведён капремонт 524.5 км автоматической и полуавтоматической блокировки, 990 стрелок, включенных в систему электрической централизации.



Выполнение ремонтно-путевых работ позволило повысить скорости движения пассажирских и грузовых поездов. В частности, в прошлом году очередным этапом сокращения времени хода скоростных поездов на направлении Москва - Нижний Новгород стало повышение скоростей движения на участке в 117.5 км. Таким образом, время в пути поезда "Стриж" теперь составляет 3.5 ч.



Выполнение второго этапа программы повышения скоростей на маршруте Москва - Смоленск позволило поднять скорости на протяжении 237.7 км, и с декабря 2016 года сократить время хода электропоезда "Ласточка" с 4 ч до 3 ч 48 мин. На направлении Москва - Санкт-Петербург повышены скорости движения поездов "Сапсан" на протяжении 69 км.



Также увеличены скорости на маршруте Москва - Белгород на протяжении 131.6 км, что позволило на 1 ч сократить время хода поезда N 715/716. Инфраструктура участка Москва - Воронеж подготовлена для сокращения времени хода поезда N 45/46 с 6.5 ч до 6 ч за счёт повышения скорости движения на протяжении 154.3 км.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.





"AK&M" от 17.01.2017