А.Мамут ведет переговоры о покупке сети кинотеатров "Синема парк"

Предприниматель Александр Мамут ведет переговоры о покупке крупнейшей в России кинотеатральной сети "Синема парк" у сына Сулеймана Керимова Саида. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Актив в последние годы оценивался в $300-400 млн, но из-за кризиса инвестиционная привлекательность кинопроката снизилась.



"Синема парк" - крупнейшая в стране киносеть. По данным "Невафильм Research" на ноябрь прошлого года, в нее входят 37 кинотеатров с 335 залами, что составляет 7.9% рынка по числу залов. Рынок сильно фрагментирован: у ближайшего конкурента "Синема парка" - сети "Формула кино", которую контролируют структуры "Альфа-групп", 266 залов и доля 6.3%.



Сын Сулеймана Керимова Саид стал владельцем "Синема парка" в 2014 году, купив компанию у Владимира Потанина. Сумма сделки не раскрывалась, эксперты оценивали ее в $300-400 млн. Сейчас С.Керимов готов продать данный актив.



Интересуясь покупкой "Синема парка", А.Мамут может рассчитывать завершить то, что не удалось Саиду Керимову и Владимиру Потанину до него,- объединить киносеть с другим крупным участником рынка, считают два собеседника газеты в отрасли.



"Укрупняться - это лежащая на поверхности логика, ведь ни одна из сетей не занимает значительную долю рынка",- подтверждает гендиректор "Невафильм Research" Олег Березин.







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