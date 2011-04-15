Газпром с 1 по 15 января увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 25.5%

Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье с 1 по 15 января увеличился на 25.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщает Газпром.



В абсолютном выражении рост составил около 1.9 млрд куб. м газа.



"Подводя итоги экспорта Газпрома в Европу в первой половине января, особо хотелось бы выделить Германию — рынок номер один для российского газа за рубежом. В прошлом году мы поставили на немецкий рынок исторический рекордный объём 49.8 млрд куб. м газа. И Германия продолжает активно наращивать его закупки. Так, с 1 по 15 января мы экспортировали на немецкий рынок на 20.7% газа больше, чем за такой же период прошлого года, достигнув рекордных уровней загрузки "Северного потока", — сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.







"AK&M" от 17.01.2017