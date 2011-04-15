Глава Минтруда в 2017 году прогнозирует рост реальной заработной платы

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в 2017 году ожидает роста не только номинальной, но и реальной заработной платы. Об этом он заявил в интервью "Российской газете".



"Заработная плата, по нашим оценкам, будет увеличиваться. Не только номинальная, но и реальная. По итогам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных зарплат, потому что уже с августа наметилась положительная тенденция к их повышению", - подчеркнул министр.



Безработица, по его мнению, расти не будет. Скорее всего, она будет колебаться в рамках показателей 2016 года.



"По крайней мере, на сегодня нет предпосылок для резкого изменения ситуации", - полагает М.Топилин.



По данным Росстата, реальная заработная плата в России в январе-ноябре выросла на 0.5%, номинальная - на 7.7%. Уровень безработицы в ноябре составил 5.4%.





AK&M Антикризис