DPD в России и SPSR Express объединяются для создания крупнейшего частного экспресс-оператора

Компании DPD в России и SPSR Express объединяются для создания частного экспресс-оператора. Об этом говорится в сообщении компаний.



После получения одобрения ФАС и завершения сделки, объединенная компания станет крупнейшим федеральным экспресс-оператором с разветвленной инфраструктурой и широким спектром услуг.



Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается в I квартале 2017 года.



GeoPost будет владеть мажоритарным пакетом акций объединенного бизнеса, Elbrus Capital - крупным миноритарным пакетом. Остальные акции будут принадлежать менеджменту компании.



Должность генерального директора объединенной компании займет Николай Воинов. Владимир Солодкин станет председателем совета директоров и возглавит комитет по стратегическому развитию. В состав совета директоров также войдет Сергей Круглов, который будет представлять интересы GeoPost.



"Основным драйвером роста рынка курьерской и экспресс-доставки является онлайн-торговля. Благодаря расширению присутствия, получению доступа к долгосрочному финансированию и инвестициям в IT-инфраструктуру новая компания сможет предложить современные и высокотехнологичные решения как интернет-магазинам, так и конечным получателям. Объединенная компания также продолжит развитие услуг для B2B клиентов", - говорится в сообщении.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"