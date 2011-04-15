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17/01/2017
13:14

DPD в России и SPSR Express объединяются для создания крупнейшего частного экспресс-оператора

Компании DPD в России и SPSR Express объединяются для создания частного экспресс-оператора. Об этом говорится в сообщении компаний.

После получения одобрения ФАС и завершения сделки, объединенная компания станет крупнейшим федеральным экспресс-оператором с разветвленной инфраструктурой и широким спектром услуг.

Окончательное закрытие сделки по объединению ожидается в I квартале 2017 года.

GeoPost будет владеть мажоритарным пакетом акций объединенного бизнеса, Elbrus Capital - крупным миноритарным пакетом. Остальные акции будут принадлежать менеджменту компании.

Должность генерального директора объединенной компании займет Николай Воинов. Владимир Солодкин станет председателем совета директоров и возглавит комитет по стратегическому развитию. В состав совета директоров также войдет Сергей Круглов, который будет представлять интересы GeoPost.

"Основным драйвером роста рынка курьерской и экспресс-доставки является онлайн-торговля. Благодаря расширению присутствия, получению доступа к долгосрочному финансированию и инвестициям в IT-инфраструктуру новая компания сможет предложить современные и высокотехнологичные решения как интернет-магазинам, так и конечным получателям. Объединенная компания также продолжит развитие услуг для B2B клиентов", - говорится в сообщении.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

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