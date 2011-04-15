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17/01/2017
13:57

Д.Медведев утвердил правила предоставления субсидий организациям лёгкой промышленности на увеличение объёмов производства продукции

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий организациям лёгкой промышленности на увеличение объёмов производства продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, привлечённых в 2013-2017 годах на реализацию проектов по увеличению объёмов производства продукции. Правилами определены порядок, цели и условия предоставления таких субсидий.

Размер субсидии - 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту. При этом размер субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из 70% ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты процентов по кредиту.

Субсидии будут предоставляться организациям, прошедшим конкурсный отбор. Критерии отбора - степень роста объёмов реализации товаров лёгкой промышленности и соотношение годового объёма производства товаров лёгкой промышленности и размера запрашиваемой субсидии.

В федеральном бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрены средства в размере 565.45 млн руб.


"AK&M" от 17.01.2017
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