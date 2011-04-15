Правительство рассмотрит законопроект об изменении порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.



Проект федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров", одобренный Комиссией по законопроектной деятельности, направлен на устранение взаимоисключающих сведений в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости. В частности, предусмотрены механизмы устранения противоречий, когда границы земель лесного фонда во многих случаях не установлены и сведения о них не внесены в ЕГРН, приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие с данными ЕГРН и с законно возникшими правами граждан и юридических лиц на земельные участки.



При этом внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка (правах на него), который в соответствии со сведениями государственного лесного реестра находится в границах лесного фонда, не лишает возможности оспорить в судебном порядке законность возникновения прав на такой земельный участок.



В настоящее время в лесном и земельном законодательстве, а также в законодательстве о градостроительной деятельности отсутствуют нормы, регулирующие вопросы перевода лесных посёлков в земли населённых пунктов, что не обеспечивает конституционные гарантии прав жителей таких посёлков. Аналогичная ситуация с упразднёнными военными городками.



Законопроектом предусматривается и совершенствование порядка определения границ населённых пунктов с учётом включения в их состав военных городков и лесных посёлков, ранее созданных для освоения лесов в границах земель лесного фонда.





"AK&M" от 17.01.2017