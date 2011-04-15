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17/01/2017
16:24

Правительство рассмотрит законопроект об изменении порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда

Правительство рассмотрит законопроект об изменении порядка определения границ земельных участков из состава земель лесного фонда. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

Проект федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров", одобренный Комиссией по законопроектной деятельности, направлен на устранение взаимоисключающих сведений в государственном лесном реестре и Едином государственном реестре недвижимости. В частности, предусмотрены механизмы устранения противоречий, когда границы земель лесного фонда во многих случаях не установлены и сведения о них не внесены в ЕГРН, приведения сведений государственного лесного реестра в соответствие с данными ЕГРН и с законно возникшими правами граждан и юридических лиц на земельные участки.

При этом внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка (правах на него), который в соответствии со сведениями государственного лесного реестра находится в границах лесного фонда, не лишает возможности оспорить в судебном порядке законность возникновения прав на такой земельный участок.

В настоящее время в лесном и земельном законодательстве, а также в законодательстве о градостроительной деятельности отсутствуют нормы, регулирующие вопросы перевода лесных посёлков в земли населённых пунктов, что не обеспечивает конституционные гарантии прав жителей таких посёлков. Аналогичная ситуация с упразднёнными военными городками.

Законопроектом предусматривается и совершенствование порядка определения границ населённых пунктов с учётом включения в их состав военных городков и лесных посёлков, ранее созданных для освоения лесов в границах земель лесного фонда.


"AK&M" от 17.01.2017
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