BAT приобретает Reynolds за $49.4 млрд

Компании British American Tobacco p.l.c. (BAT) и Reynolds American Inc. (Reynolds) 17 января согласовали условия необязательной оферты, по условиям которой BAT приобретает 57.8% долю в компании Reynolds. Об этом говорится в сообщении BAT.



В результате сделки ожидается создание глобальной компании, специализирующейся на создание продуктов нового поколения и нацеленной на присутствие как на быстрорастущих развивающихся рынках, так и на высокодоходных рынках развитых стран. В течение 3 лет после завершения сделки синергия по затратам должна составить не менее $400 млн.



По условиям соглашения акционеры Reynolds получат $29.44 денежными средствами и 0.5260 обычных акций BAT, представленных американскими депозитарными расписками (ADR) BAT, котирующимися на Нью-Йоркской фондовой бирже, за каждую акцию Reynolds.



Исходя из стоимости акции BAT и курса доллара к фунту стерлингов на момент закрытия торгов 16 января Reynolds оценивается в $59.64 за акцию, стоимость всей приобретаемой доли (57.8%) составляет примерно $49.4 млрд, в том числе примерно $24.4 млрд будет оплачено денежными средствами, а $25 млрд в виде ADR на акции BAT. Стоимость всего предприятия в рамках сделки оценивается в $97 млрд, мультипликатор к EBITDA за годовой период, закончившийся 30 сентября 2016 года, составляет 16.9x.



Предложенная цена на 26% превышает стоимость обыкновенных акций Reynolds на момент закрытия торгов 20 октября, за день до того, как BAT анонсировала предложение о слиянии с Reynolds.



По завершении регистрации будет осуществлён выпуск ADR 3-го уровня на обыкновенные акции BAT с листингом на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в сообщении.



Сделка получила единогласное одобрение комиссии по сделкам Reynolds, образованной с целью оценки предложения BAT. Кроме того, сделка одобрена советами директоров Reynolds и BAT.



Денежный капитал для частичной оплаты сделки будет сформирован за счёт имеющихся денежных ресурсов, новых банковских кредитов и размещения новых облигаций. В частности, достигнута договорённость о предоставлении синдицированного банковского кредита на $25 млрд.



До завершения сделки акционеры Reynolds имеют право на получение дивидендов на обыкновенные акции. После выпуска в их пользу новых акций BAT они получат право на дивиденды от BAT.



Закрытие сделки ожидается в III квартале 2017 года после выполнения ряда условий, включая одобрение акционерами BAT и Reynolds, получение разрешений от антимонопольных органов США и Японии, регистрацию акций BAT в Комиссии по ценным бумагам (SEC), одобрение листинга акций BAT на Лондонской фондовой бирже и ADR на акции BAT на Нью-Йоркской фондовой бирже и ряд других условий. Выполнение каких-либо финансовых условий для завершения сделки не требуется.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"