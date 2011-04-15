Ингосстрах в Иркутске застраховал автотранспорт городской администрации

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Иркутске одержал победу в конкурсе на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), который был организован администрацией города Иркутска. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Согласно условиям контракта страховой защитой обеспечены 52 транспортных средства, находящиеся на балансе Иркутской городской администрации. Лимит страховой ответственности установлен в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Помимо Ингосстраха в конкурсе участвовало ещё две страховые компании.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.







"AK&M" от 17.01.2017