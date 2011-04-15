А.Миллер и И.Додон обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент Республики Молдова Игорь Додон обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В частности, речь шла о деятельности АО "Молдовагаз", поставках российского газа в Молдову и его транзите через территорию республики.



Контракты между Газпромом и Молдовагазом на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через её территорию действуют до конца 2019 года.



Объём поставок российского газа потребителям Республики Молдова составил в 2016 году около 3 млрд куб. м.



АО "Молдовагаз" — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО "Газпром", правительством Молдовы и министерством промышленности Приднестровья.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.



















"AK&M" от 17.01.2017