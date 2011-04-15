В 2005-2016 годах по Программе газификации регионов в Курской области построено 89 межпоселковых газопроводов, протяженностью 1542.5 км, газифицировано природным газом 26108 домов и квартир, переведено на газообразное топливо 242 котельные объектов социально-культурного назначения. Как говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области, данная программа, подписанная губернатором Курской области Александром Михайловым и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, рассчитана на период до 2020 года.



По программе "Газпром-детям" с 2008 года на территории общеобразовательных учреждений нашего региона построено и введено в эксплуатацию 114 многофункциональных спортивных площадок, а также физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и бассейном в поселке Кшенский.



В 2017 году на очередной встрече А.Михайлова и А.Миллера планируется рассмотреть вопрос о строительстве в текущем году еще 15-ти подобных спортплощадок.



Программой строительства спортивных объектов предусмотрено возведение семи физкультурно-оздоровительных комплексов. Работы в Кореневском, Хомутовском, Глушковском, Беловском, Суджанском районах, Льгове и Рыльске, а также в Курске на конно-спортивном комплексе начаты в 2016 году. Срок ввода объектов - 2017-2018 годы.





"AK&M" от 17.01.2017