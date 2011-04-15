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17/01/2017
18:01

Callaway Golf Company покупает OGIO International за $75.5 млн

Компания Callaway Golf Company объявила о приобретении производителя аксессуаров OGIO International, Inc. Об этом говорится в материалах Callaway Golf.

Сумма сделки составляет $75.5 млн, оплата будет полностью произведена денежными средствами. Исходя из цены предложения, компания OGIO оценивается по мультипликатору примерно 7.6x к расчётному показателю EBITDA.

Сделка позволит Callaway сформировать потенциал для последующего расширения бизнеса в сегменте аксессуаров для повышения качества жизни.

По расчётам Callaway, показатель EBITDA приобретаемого бизнеса после завершения процесса интеграции и с учётом операционной синергии достигнет примерно $10 млн в год. Предполагается, что большая часть потенциала операционной синергии будет реализована в течение двух лет. Кроме того, Callaway рассчитывает получить значительную выгоду от потенциальных налоговых льгот, на которые компания будет иметь право в случае совершения сделки.

Ожидается, что в 2017 году OGIO увеличит выручку Callaway примерно на $45 млн.

Для оплаты сделки Callaway намеревается использовать собственные денежные средства и заёмный капитал в пределах существующих кредитных линий.

Callaway Golf Company специализируется на разработке инновационной продукции для гольфа (клюшек, мячей, аксессуаров).

OGIO International, Inc. разрабатывает и продаёт сумки, аксессуары и одежду для гольфа, товары для автоспорта и другую продукцию, подчёркивающую стиль жизни.


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