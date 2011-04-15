Производство труб в России снижалось почти весь 2016 год. По итогам января-ноября 2016 года выпущено 9.2 млн т труб (-12.2% к аналогичному периоду 2015 года). Наибольший негативный вклад в динамику внёс сегмент электросварных труб большого диаметра (ТБД). Это объясняется сокращением спроса после рекордного 2015 года и неопределённостью в реализации крупных нефтегазовых проектов. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом чёрной и цветной металлургии.



Однако в конце 2016 года многие трубные проекты снова активизировались, в частности, были возобновлены работы по "Турецкому потоку". В результате некоторые компании в IV квартале увеличили отгрузку труб после падения на протяжении девяти месяцев.



Среди главных тем выпуска - статистика по экспорту стали из Китая. По предварительным данным таможенной службы КНР, в декабре 2016 года национальные металлургические компании отправили за рубеж около 7.8 млн т стали, что на 26.8% меньше, чем за тот же период годом ранее. А всего в 2016 году объём китайского экспорта стали составил 108.46 млн т, на 3.5% меньше, чем в 2015 году. Таким образом, впервые с 2009 года китайские металлургические компании сократили внешние поставки.



Цены на некоторые цветные металлы в 2016 году перешли от спада к росту. Так, средняя цена меди за 2016 год на Лондонской бирже металлов (LME) выросла на 4.8% и составила $4865.6 за тонну. Средняя цена свинца увеличилась также на 4.8% до $1871.1 за тонну.



Средняя цена олова выросла на 12% до $17979.8 за тонну. Цинк подорожал на 8.3%, до $2090.7 за тонну. В то же время средняя цена алюминия за 2016 год снизилась на 3.6%, до $1603.9 за тонну. Средняя цена никеля также оказалась на 19% ниже прошлогодней - $9580.4 за тонну.



Цена золота за 2016 год на Comex выросла на 12.6%, до $1152 за тройскую унцию (на 31 декабря) против $1059.6 на 31 декабря 2015 года. С начала 2017 года цена дополнительно выросла на 5.5% до $1215 за тройскую унцию по состоянию на 16 января 2017 года. Цены на золото растут на фоне неопределённости относительно экономического роста в США после инаугурации нового президента.



Продолжается подготовка к аукциону на освоение крупнейшего месторождения золота Сухой Лог в Иркутской области (запасы - 1942 т золота и 1533 т серебра), отмечается в бюллетене.



Аукцион состоится 26 января, стартовая цена - 8.55 млрд руб. Не менее 25% в уставном капитале претендентов должны принадлежать юридическому лицу, в котором у государства более 50%, следует из условий аукциона.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1206.



"AK&M" от 17.01.2017