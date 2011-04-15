Губернатор Курской области А.Михайлов провёл совещание с руководством холдинга "Мираторг"

Губернатор Курской области Александр Михайлов провёл рабочее совещание с руководством холдинга "Мираторг", на котором были подведены итоги совместной работы за прошедший год и определены планы на текущий год. Основное внимание было уделено реализации на территории Курской области инвестпроектов компании, в том числе по созданию вертикально-интегрированного сельскохозяйственного комплекса (свиноводческого дивизиона) стоимостью 160 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Управления информационного обеспечения Комитета информации и печати Курской области.



В 2016 году руководство Мираторга презентовало новый инвестпроект по созданию "Сельскохозяйственного комплекса по выращиванию, убою и переработке свиней (мясохладобойня)" мощностью 4.5 млн голов в год. На сегодняшний день работы уже ведутся в Октябрьском районе. В прошлом году компания приобрела в Фатежском районе молочный комплекс и поголовье КРС молочного направления. Численность крупного рогатого скота на момент покупки составляла 987 голов, к концу года она увеличилась почти в 2 раза, надой молока на 1 корову достиг 3954 кг, с приростом в 626 кг. По итогам 2016 года получено 2293 тонны молока, что на 33% выше уровня предыдущего года.



Один из сложнейших вопросов - земельный - тоже решается. На сегодняшний день из более 100 тыс. га земли, предлагаемой Мираторгу, на 97.2 тыс. га уже оформлены права. Стороны констатировали, что есть перспектива выйти на запланированные 160 тыс. га земли в этом году.



"Мы делаем все для того, чтобы условия для работы инвесторов в нашей области были приемлемы. Это предмет нашей общей заботы с федеральными структурами, которые работают на территории области. Благодарны компании "Мираторг" за то, что все, о чем мы договорились, совместно решаем. Я лично на контроле держу все оргвопросы, чтобы дать возможность инвестору приступить к реализации намеченных больших планов. Мы находимся в нормальном рабочем контакте и будем впредь делать все для того, чтобы он был сохранён", - отметил по итогам совещания А.Михайлов.



Глава Мираторга Виктор Линник поблагодарил администрацию области за работу. В прошлом году многое было сделано для того, чтобы компания могла приступить к активной фазе реализации проекта. В.Линник сообщил, что уже весной компания начинает строительство крупного мясоперерабатывающего комплекса, убойного предприятия - это первый этап с объёмом инвестиций в 21 млрд руб.



"Через полтора года, надеюсь, его запустим. И с шагом в один год будут построены сама бойня, два комбикормовых завода и достаточно большое количество свинокомплексов. То есть, мы рассчитываем к 2020 году реализовать весь проект. Помимо этого, сейчас активно движемся по другим направлениям, - сказал В.Линник. - Будет пилотный проект по ягнятине, место определено, ферму построим в этом году с объёмом инвестиций 330 млн руб. Плюс проект по розовой телятине в Суджанском районе, где заселяем поголовье. В середине феврале планируем открыть его, а в августе пойдёт первая продукция. Крупный проект по производству корма для кошек и собак с объёмом инвестиций 1 млрд руб. будет реализован в Пристенском районе.



"AK&M" от 17.01.2017