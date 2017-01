Дайджест газеты "Ведомости" от 18 января 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 18 января 2017 года.









ФСБ НАПОМНИЛА, КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ



Федеральная служба безопасности напомнила операторам связи, что им предстоит потратиться на исполнение закона Яровой: пора строить хранилища данных



Федеральная служба безопасности (ФСБ) написала операторам связи письмо, чтобы они не забыли заложить в бюджеты 2017 г. деньги на исполнение закона Яровой, сообщили "Ведомостям" сотрудники двух крупных операторов связи. По их словам, операторы получили письма около месяца назад.На подготовку к исполнению закона у операторов остается 1,5 года - пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей. Правда, оценки стоимости исполнения закона до сих пор нет, нет и технического задания на создание системы хранения данных. Поэтому непонятно, что бюджетировать.





ДОКТОРА ОТ СЕЧИНА



Во временную администрацию банка "Пересвет" вошли сотрудники дочернего банка "Роснефти", ВБРР



Центробанк ввел двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти") во временную администрацию банка "Пересвет" - приказ первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина опубликован на сайте регулятора. Это вице-президент Михаил Полунин и замначальника департамента экономической безопасности Александр Винокуров. Их задача - провести due diligence "Пересвета", говорит человек, близкий к ЦБ, подчеркивая, что решение о санации "Пересвета" еще не принято.



Временная администрация в "Пересвет", 49,7% акций которого принадлежало Русской православной церкви, введена в октябре. В банке держали средства вип-вкладчики: "Пересвет" привлек от физлиц 22,5 млрд руб. депозитов, но страховкой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) покрывалось чуть более 6 млрд.





"РОСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ, ДЛЯ НАС ЭТО СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ"



Президент группы НЛМК Олег Багрин рассказал в интервью о предварительных итогах новой стратегии



К команде владельца Первой грузовой компании и НЛМК Владимира Лисина нынешний президент металлургической компании Олег Багрин присоединился 15 лет назад. Он проводил сделку по продаже 5% "Норникеля" в 2004 г., на следующий год вывел НЛМК на IPO, а в 2010 г. начал участвовать в стратегическом планировании.



В 2008-2012 гг. НЛМК инвестировал в развитие $8 млрд, и в 2014 г. компания приняла новую стратегию, в которой сфокусировалась на эффективности. По словам Багрина, ему "потребовалась серьезно перестроить компанию" и "сломать много барьеров". Он рассказал "Ведомостям" о предварительных итогах стратегии, о том, как она изменится, и о внедрении в металлургию информационных технологий.





БАНКИ ЗАРАБОТАЛИ ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ



Розничные банки преодолели кризис: почти все они в 2016 г. получили прибыль и снова увеличивают кредитование



Если розничные банки будут жаловаться вам на жизнь, не стоит им верить - их проблемы остались в 2015 г., предупреждал в декабре корреспондента "Ведомостей" руководитель одного из крупнейших игроков. По итогам III квартала 2016 г. практически все банки, которые специализировались на необеспеченном кредитовании физических лиц и несли большие потери в 2014-2015 гг., получили прибыль. "Ведомости" изучили отчетности по МСФО семи банков - "Русского стандарта", "ХКФ банка", "Тинькофф банка", "ОТП банка", "Почта банка" (бывший "Лето банк"), "Ренессанс кредита" и "Восточного". Из них убыток за три квартала 2016 г. получил только "Русский стандарт" - 3 млрд руб. Банк практически вышел на безубыточность (убыток в III квартале - 226 млн руб. - "Ведомости") и планирует заработать прибыль в 2017 г.





TELENOR УЙДЕТ ПО-ГОЛЛАНДСКИ



Vimpelcom ltd. готов помочь Telenor продать оставшиеся 12% оператора. Он может предложить обменять эту долю на свои активы в Пакистане, Алжире и Бангладеш



Vimpelcom ltd. хотел бы отдать норвежской Telenor весь свой пакет - 57,8% акций "дочки" Global Telecom Holding (GTH) в обмен на 12% акций самого оператора. Об этом "Ведомостям" рассказали источники.



GTH владеет долями в мобильных операторах в Алжире (49%), Пакистане (28%) и Бангладеш (100%), но контролирует операции всех трех. На конец сентября 2016 г. они обслуживали более 96 млн абонентов, по данным самого холдинга. По словам одного из собеседников "Ведомостей", такая сделка позволила бы завершить выход Telenor из Vimpelcom.





$50 МЛРД НА ТАБАК



British American Tobacco выкупит Reynolds Ameri-can Inc. за $49,4 млрд и станет крупнейшей табачной компанией мира



Производитель табачных изделий British American Tobacco (BAT) выкупит все оставшиеся в свободном обращении акции второй по величине американской табачной компании Reynolds American Inc. - 57,8% - за $49,4 млрд. О соглашении говорится на сайтах обеих табачных компаний.



BAT заплатит наличными около $24,4 млрд и $25 млрд акциями, а итоговая сумма сделки выйдет на $2 млрд больше, чем в октябре, когда компания сделала первое предложение о покупке конкурента. Подробнее читайте в "Ведомостях".





LENOVO СПОТКНУЛАСЬ О MOTOROLA



Корпоративная культура Motorola оказалась не по зубам Lenovo.

Lenovo в свое время удалось превратить проблемное подразделение IBM в крупнейшего производителя персональных компьютеров в мире. Китайская компания надеялась повторить этот успех, когда в 2014 г. она приобрела производителя смартфонов Motorola Mobility. Но Lenovo недооценила разницу культур и бизнес-моделей, рассказал ее гендиректор Ян Юаньцин





МАЛЫЕ ТРИЛЛИОНЫ



Какие меры правительства поддержали малый бизнес, а какие он считает ненужными



Законодатели, налоговые и надзорные ведомства, банки и госкорпорации наперегонки заявляют о поддержке малого бизнеса. Правительство поставило цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП с нынешних 20 до 40%. За последние два года было принято множество поправок в законы, создана Корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП), снижены ставки по кредитам, введен трехлетний мораторий на проверки малого бизнеса.



"Ведомости" выясняли, какие из этих мер считают полезными предприниматели и эксперты.



Например, с 2015 г. для впервые регистрируемых индивидуальных предпринимателей (ИП) были введены двухлетние налоговые каникулы. ИП, которые это сделали, - несколько сотен, но в стране их миллионы. Дело в том, что получить льготу непросто.





У ЖЕНЩИН-ДИРЕКТОРОВ ВЫРУЧКА ВЫШЕ



Женщины, сменившие мужчин на посту генерального директора, увеличивают выручку в пересчете на одного сотрудника примерно на 14%



Это правило действует в тех компаниях, где женщины составляют не менее 20% от общего числа сотрудников, выяснили исследователи-экономисты из Италии и США. Кроме того, назначение женщины генеральным директором приводит к сокращению разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами и росту вознаграждения лучших сотрудников-женщин примерно на 10%, говорится в исследовании.



Немногие исследователи, оценивающие эффекты от назначения женщин на руководящие должности, обычно фокусируются на влиянии женщин - членов советов директоров на капитализацию. В новой работе профессора экономики Университета Северной Каролины Луки Флабби и трех его соавторов "Влияют ли женщины-руководители на гендерный состав сотрудников и эффективность компании?" исследуются показатели производительности труда, например выручка в пересчете на одного сотрудника.





РЫЦАРЬ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ



Как новые технологии спасли музыкальную индустрию

Больше 100 млн человек в мире платят за подписку на музыкальные стриминговые сервисы, самые популярные из которых Spotify и Apple Music. Еще пару лет назад представить себе такие цифры было невозможно. Благодаря популярности стриминга музыкальный рынок США растет второй год подряд - последний раз такое происходило 20 лет назад.



Некоторые аналитики и управляющие студий говорят о новом золотом веке музыкальной индустрии. Ежемесячный платеж в несколько долларов дает доступ пользователю к более чем 30 млн композиций - прямо через приложение на смартфоне или компьютере. Музыкальные звезды получают огромную аудиторию - к примеру, пользователи Spotify в прошлом году 4,7 млрд раз прослушали песни только одного канадского рэпера Дрейка.



Студия Universal Music, которая владеет правами на песни Дрейка, получает отчисления от каждого такого прослушивания. Это в результате помогает студии оставаться операционно прибыльной, несмотря на снижение продаж CD и цифровых копий музыкальных произведений.





РАЗВОД ПО-БРИТАНСКИ



Тереза Мэй положила конец спекуляциям, что Лондон может выбрать "мягкий вариант" выхода из ЕС



Великобритания останется близким союзником и другом ЕС, пообещала во вторник премьер страны Тереза Мэй. "Но уходя, мы не будем хвататься за отдельные элементы членства", - сказала она, договариваться об ограниченном членстве в ЕС, которое оставит Британию "наполовину в союзе и наполовину вне" смысла нет. Таким образом, Мэй положила конец спекуляциям, что Лондон может выбрать "мягкий вариант" выхода из ЕС. Великобритания покинет рынок ЕС, заверила она.



Вместо единого рынка Великобритания предложит ЕС новое соглашение о свободной торговле. Но в его основу не будут приниматься модели, которые используют другие страны в таких соглашениях с ЕС.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 17.01.2017