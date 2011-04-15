Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 января 2017 года



ПОЛИС НЕ ПОДАЛИ ПО РАСПИСАНИЮ

ОТСУТСТВИЕ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ОСАГО ОБЕРНЕТСЯ САНКЦИЯМИ ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ





Большинство автостраховщиков пока не стремятся активно продавать электронные полисы ОСАГО. Согласно итогам первых сводных данных о продажах, менее ста таких полисов за первые две недели января продали 39 из 69 торгующих ими компаний. Десять вообще проигнорировали онлайн-продажи - и это может стать для них началом ухода с рынка. Санкции последуют как от ЦБ, так и от Российского союза страховщиков (РСА).





РАЗБОР ОБЛЕТОВ

"АЭРОФЛОТ" НЕ СОГЛАСОВЫВАЕТ КОНЦЕПЦИЮ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА МОСКВЫ





Финальный вариант обсуждавшейся пять лет концепции изменения структуры воздушного пространства над Москвой столкнулся с неожиданной проблемой - ее блокирует "Аэрофлот". По мнению руководства авиакомпании, новые принципы выльются более чем в 500 млн руб. дополнительных расходов в год. В качестве выхода "Аэрофлот" предлагает дать Шереметьево приоритет с учетом роста пассажиропотока с 2018 года. Но с этим могут не согласиться остальные участники рынка. С учетом других вопросов внедрение концепции может затянуться еще на три года. Между тем нынешняя структура действует с 1970-х годов и считается самой сложной в стране.





СБЕРБАНК С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

ALIBABA GROUP НАШЛА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА ПО ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЕ



Как стало известно "Ъ", Сбербанк и китайская Alibaba Group могут уже в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.





ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПОСТАВИЛИ НА ПАУЗУ

РОСРЕЕСТР ОБЪЯСНИЛ НЕРАБОТАЮЩИЙ ЕГРН "ТОНКОЙ НАСТРОЙКОЙ" СИСТЕМЫ



Росреестр не смог в полной мере выполнить закон о запуске с 1 января 2017 года единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Он предназначен для объединения двух баз данных - единого государственного реестра прав на недвижимость (ЕГРП) и сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН). В правительстве рассчитывали, что реестр позволит улучшить защиту прав собственности, но пока этому препятствуют технические проблемы с объединением баз. В ведомстве говорят о том, что идут "покомпонентный" ввод системы в действие и актуализация баз данных, обещая, что к концу недели онлайн-доступ к сведениям ЕГРН все же заработает.





НА РУБЛЕ СОШЛИСЬ ЗВЕЗДЫ

ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА-2016 ОБЕЩАЮТ ЦБ ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ КАК МИНИМУМ ДО МАРТА





Первая оценка Банком России основных показателей платежного баланса за 2016 год опубликована на его сайте. Исходя из этих цифр, укреплявшийся в течение всего прошлого года рубль по-прежнему можно считать недооцененной валютой - до марта 2017 года перспективы российской валюты выглядят стабильно хорошими.





РАЗРЕШИТЕ НАГРАДИТЬСЯ

СЕНАТОРОВ ОБЯЖУТ СОГЛАСОВЫВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ НАГРАД С РУКОВОДСТВОМ СФ И МИДОМ





В Совете федерации (СФ) планируют обязать сенаторов согласовывать принятие наград иностранных государств со спикером палаты и МИДом. Новый порядок в СФ объясняют требованиями о противодействии коррупции. Сенаторы не являются госслужащими, напоминает эксперт, и если они согласны взять на себя эти обязательства, "значит, таково их представление о себе как о самостоятельных политиках". Не исключено, что вслед за верхней палатой аналогичные правила может ввести и Госдума.





ЗАУРА ДАДАЕВА ВЫДАЛ ОТСТРЕЛ

ОПРОВЕРГНУТА ВЕРСИЯ ЗАЩИТЫ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ПОРОХОВЫХ СЛЕДОВ НА ПРЕДПОЛАГАЕМОМ УБИЙЦЕ БОРИСА НЕМЦОВА





В Московском окружном военном суде вчера была опровергнута версия Заура Дадаева - бывшего заместителя командира батальона внутренних войск МВД, обвиняемого в исполнении убийства оппозиционера Бориса Немцова,- о том, что обнаруженные на подсудимом микрочастицы следов продукта выстрелов не имеют никакого отношения к инкриминируемому ему преступлению. Бывший лейтенант Дадаев утверждал, что следы оказались у него на руках в результате отстрела табельного оружия, которое он сдавал в часть при увольнении. Однако, согласно документам, поступившим из Росгвардии, на момент убийства стволы уже были в оружейке, а их отстрел производился не Дадаевым, а другими военнослужащими уже после ареста обвиняемого.





В ДЕЛО О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА ВЪЕХАЛ BMW X5

БИЗНЕСМЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО РАНЕЕ ПОДАРИЛ АВТОМОБИЛЬ ГЛАВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ





Кузбасский угольный магнат Александр Щукин, который обвиняется в вымогательстве контрольного пакета акций разреза "Инской", оформил явку с повинной. В ней он написал, что в 2014 году преподнес в дар главе следственного управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций, BMW X5. Господин Калинкин отрицает получение щедрого подарка, отмечая, что до присвоения ему генеральского звания и переназначения на должность на пятилетний срок его тщательно проверили спецслужбы.





ДЕВЕЛОПЕРЫ ВЫРУЧИЛИ МОСКВУ

ИХ ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ



Снижение ипотечных ставок и рост интереса покупателей к первичному рынку жилой недвижимости Москвы позволили крупным застройщикам существенно нарастить продажи в прошлом году. В среднем рост их выручки составил 30%. Но сохранить такие темпы роста в текущем году, скорее всего, не получится: этому может помешать, в том числе, возвращение покупателей на вторичный рынок.





НОРДЕА-БАНК ПРИСТРАИВАЕТ ИПОТЕКУ

ШВЕДСКАЯ ГРУППА СВОРАЧИВАЕТ РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ



Российская "дочка" шведской группы Nordea - Нордеа-банк - решила полностью избавиться от розничного бизнеса, продав портфель ипотечных кредитов на сумму около 16 млрд руб. Однако вопреки сложившейся практике портфель покупает банк, практически не работающий на рынке ипотеки,- Совкомбанк. Впрочем, в дальнейшем Совкомбанк вряд ли станет активным ипотечным банком, считают эксперты. Наиболее вероятно, что для него эта сделка - приобретение безрискового актива с хорошей доходностью.





МИХАИЛ ГУЦЕРИЕВ ВКЛЮЧИЛСЯ В ТЕЛЕВИЗОР

БИЗНЕСМЕН ПРИОБРЕЛ ГРУППУ МУЗЫКАЛЬНЫХ КАНАЛОВ



Совладелец "Русснефти" Михаил Гуцериев приобрел 75% группы музыкальных телеканалов Bridge Media, включающей входящие в десятку самых популярных в этом сегменте Rusong TV и Bridge TV. Этот бизнес планируется развивать в связке с радиостанцией "Русский хит", принадлежащей господину Гуцериеву и нескольким поп-исполнителям и продюсерам. Прежние основные владельцы Bridge Media глава Российского авторского общества Максим Дмитриев и учредитель канала Russian Travel Guide Федор Стрижков сохранят миноритарную долю, но сосредоточатся на других проектах.





ПЕНСИЯМ ПОПРОСИЛИ НЕФТЯНУЮ ДОБАВКУ

НПФ ХОТЯТ БОЛЬШЕ РИСКА



Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) обратилась в ЦБ с инициативой расширения инвестиционного маневра участников отрасли. Фонды хотят поднять доходность вложений за счет увеличения доли высокорисковых вложений и расширения списка разрешенных к покупке активов, в том числе за счет производных финансовых инструментов на нефть и золото. Однако шансы на их утверждение в ближайшее время невелики - регулятор обещает вернуться к их рассмотрению после прохождения НПФ стресс-тестов.





ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЛИ БЕСПОКОЯТСЯ ЗА ОЦЕНКИ

ОНИ БОЯТСЯ РОСТА НАЛОГОВ



Новая методика расчета кадастровой оценки земли и недвижимости, проект которой подготовило Минэкономики, может привести к увеличению разрыва между рыночной и кадастровой стоимостями имущества, беспокоится "Опора России". Если не конкретизировать формулировки, методика окажется неэффективной при массовой оценке объектов. Предприниматели уже сейчас страдают от отсутствия единообразия и внезапного роста платежей по налогу на имущество в сотни раз.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.01.2017