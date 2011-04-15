Газпром выполнил требования Московской биржи по качеству корпоративного управления

ПАО "Газпром" получило от Московской биржи письменное подтверждение, что компания выполнила все требования биржи по качеству корпоративного управления для дальнейшего нахождения акций Газпрома в высшем котировальном списке. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Акции Газпрома являются одним из наиболее ликвидных инструментов российского фондового рынка.



С 26 декабря 2013 года акции Газпрома входили в раздел "Котировальный список "А" второго уровня "Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" (входит в группу "Московская биржа").



С 9 июня 2014 года в рамках реформы листинга на Московской бирже вступили в силу новые правила листинга. Был сформирован обновленный список ценных бумаг, допущенных к торгам, состоящий из трех разделов: "Первый уровень" и "Второй уровень" - котировальный списки, "Третий уровень" - некотировальный. Акции Газпрома были включены в "Первый уровень" - высший котировальный список, состоящий из ценных бумаг, ранее включенных в котировальные списки "А" первого и второго уровней.



В рамках реформы листинга были, в том числе, повышены требования к качеству корпоративного управления эмитентов в соответствии с новым кодексом корпоративного управления, разработанным Банком России. В частности, для включения акций в высший уровень листинга эмитенты обязаны иметь не менее 20% независимых директоров в составе Совета директоров, при этом их не может быть менее трех. Совет директоров эмитента обязан сформировать комитеты по аудиту, вознаграждениям и кадрам, состоящие преимущественно из независимых директоров.



Был установлен переходный период на исключение ценных бумаг из котировальных списков при несоответствии новым требованиям. По окончанию переходного периода Московская биржа начала проверку соблюдения эмитентами требований по корпоративному управлению.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 18.01.2017