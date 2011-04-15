Количество травмированных граждан на инфраструктуре РЖД за 2016 год снизилось на 6.3%

Количество травмированных граждан в зоне движения поездов ОАО "Российские железные дороги" по итогам 2016 года снизилось на 6.3% по сравнению с 2015 годом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



По оперативным данным, за прошедший год в транспортных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью, в зоне движения поездов были травмированы 2.673 тыс. человек, из которых 1.802 тыс. погибли.



Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с неё, падения между вагоном и платформой.



Для обеспечения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма РЖД на постоянной основе работают со Следственным Комитетом, Прокуратурой, МВД России, Минтрансом РФ, Минобрнауки РФ, Минстроем РФ. С этой целью компания ежегодно разрабатывает информационно-разъяснительные и организационно-технические мероприятия.



Кроме того, в прошлом году были выполнены работы по строительству 2-х пешеходных мостов, 76-ти пешеходных переходов, 13 км ограждений вдоль железнодорожного пути. Также отремонтировано 7 пешеходных тоннелей, 88 пешеходных мостов, 1.08 тыс. пешеходных переходов, улучшено освещение 2.123 тыс. платформ.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяженностью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.144 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2016 года по МСФО выросла на 72.26% до 44.851 млрд руб. с 26.037 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка увеличилась на 8.08% до 1.04 трлн руб. с 961.983 млрд руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 26.46% до 87.62 млрд руб. с 69.286 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 84.48% до 66.299 млрд руб. с 35.939 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 15% до 220 млрд руб. со 191 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 24.5% с 22.4%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 9 месяцев 2016 года по РСБУ составила 33.868 млрд руб. против убытка в 8.88 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.08% до 1.171 млрд руб. с 1.125 млрд руб., прибыль от продаж - на 10.34% до 102.248 млрд руб. с 92.664 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 6.63 раза до 60.109 млрд руб. с 12.982 млрд руб.



"AK&M" от 18.01.2017