Сбербанк и Alibaba могут создать СП в первой половине 2017 года

Сбербанк и китайская Alibaba Group могут в первой половине 2017 года создать совместное предприятие в сфере интернет-торговли. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Как рассчитывает российская сторона, Alibaba Group внесет в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребуются преимущественно финансовые инвестиции.



"Речь идёт о создании компании стоимостью в несколько миллиардов долларов, которая станет крупнейшим игроком на рынке трансграничной интернет-коммерции в России и ряде других стран",— подчеркивает собеседник газеты. В частности, входящий в Alibaba Group маркетплейс AliExpress — один из самых популярных онлайн-ресурсов: в декабре его посетили более 614 млн раз, причем 30% трафика пришло из России.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и 1 млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2016 года выросла в 3.2 раза до 263.1 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 55.5% до 664.8 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 15.3% до 163.1 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-сентябре 2016 года увеличилась в 2.6 раза до 376.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Активы в сентябре увеличились на 0.2% до 21.9 трлн руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"