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18/01/2017
10:48

Telenor может полностью выйти из уставного капитала VimpelCom

Vimpelcom намерен отдать норвежской Telenor весь пакет акций "дочки" Global Telecom Holding (GTH) в обмен на 12% акций самого оператора. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на два источника, знакомых с топ-менеджерами VimpelСom и его акционерами.

Такая сделка привела бы к завершению выхода Telenor из Vimpelcom.

GTH владеет долями в мобильных операторах в Алжире (49%), Пакистане (28%) и Бангладеш (100%), но контролирует операции всех трех. В результате сделки Telenor получила бы активы на развивающихся рынках, а LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева осталась бы единственным крупным акционером Vimpelcom.

Такой обмен выглядит разумно и соответствует стратегии Telenor, которая подразумевает уход с уже достаточно развитых рынков и инвестиции в развивающиеся, сообщает телеканал "Вести".

VimpelCom Ltd является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи, в который входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане и Зимбабве. VimpelCom предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 764 млн человек. Компании группы VimpelCom Ltd предоставляют услуги под брендами Beeline, "Киевстар", Wind, Infostrada, Mobilink, Banglalink, Telecel и Djezzy. Акционеры VimpelCom - Telenor, Altimo. Акции компании котируются на NASDAQ под символом VIP.


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