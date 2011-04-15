Ингосстрах возобновил программу перестрахования КАСКО судов на 2017 год с лимитом $100 млн

СПАО "Ингосстрах" успешно завершило размещение программы исходящего перестрахования КАСКО судов на 2017 год с лимитом $100 млн. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Программа предусматривает широкое покрытие и защищает все риски страхования каско судов, включая страхование судов в постройке, покрытие ущерба от военных действий и др. При этом защита портфеля стала более надёжной за счёт привлечения участников с более высоким рейтингом.



Лидером программы является компания Swiss Re.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 18.01.2017