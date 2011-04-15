МегаФон отказался от продажи вышек, пишут "Ведомости".

Так, 9 января ЦБ приостановил эмиссию акций Первой башенной компании (ПБК). Её создаёт Мегафон. В ПБК оператор собирается перевести все 15 тыс. своих имеющихся и строящихся башен. Их общая стоимость летом 2016 года оценивалась не более чем в 47.8 млрд руб. Совет директоров Мегафона одобрил создание ПБК в ноябре 2015 года.



Мегафон планировал продать 49% акций ПБК.

Приостановление эмиссии акций - обычная процедура: регулятор запросил дополнительную информацию, которую компания предоставила в установленный срок.



Сейчас башни в процессе перевода, сообщила представитель оператора. В ПБК уже переведено большинство башен Мегафона, сообщает источник, знающий об этом от руководства оператора. Речи о продаже доли в компании уже не идёт.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2016 года упала на 33.44% до 22.438 млрд руб. с 33.713 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.55% до 234.988 млрд руб. с 231.403 млрд руб., операционные расходы - на 10% до 188.543 млрд руб. со 170.903 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 30.487 млрд руб. против 44.069 млрд руб. (-30.82%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль МегаФона по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 10.24% до 32.579 млрд руб. с 36.295 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.9% до 214.37 млрд руб. с 216.327 млрд руб., валовая прибыль - на 12.5% до 87.285 млрд руб. с 99.724 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"