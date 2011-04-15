Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/01/2017
12:12

МегаФон отказался от продажи вышек

МегаФон отказался от продажи вышек, пишут "Ведомости".
Так, 9 января ЦБ приостановил эмиссию акций Первой башенной компании (ПБК). Её создаёт Мегафон. В ПБК оператор собирается перевести все 15 тыс. своих имеющихся и строящихся башен. Их общая стоимость летом 2016 года оценивалась не более чем в 47.8 млрд руб. Совет директоров Мегафона одобрил создание ПБК в ноябре 2015 года.

Мегафон планировал продать 49% акций ПБК.
Приостановление эмиссии акций - обычная процедура: регулятор запросил дополнительную информацию, которую компания предоставила в установленный срок.

Сейчас башни в процессе перевода, сообщила представитель оператора. В ПБК уже переведено большинство башен Мегафона, сообщает источник, знающий об этом от руководства оператора. Речи о продаже доли в компании уже не идёт.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2016 года упала на 33.44% до 22.438 млрд руб. с 33.713 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.55% до 234.988 млрд руб. с 231.403 млрд руб., операционные расходы - на 10% до 188.543 млрд руб. со 170.903 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 30.487 млрд руб. против 44.069 млрд руб. (-30.82%).

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль МегаФона по РСБУ за 9 месяцев 2016 года упала на 10.24% до 32.579 млрд руб. с 36.295 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.9% до 214.37 млрд руб. с 216.327 млрд руб., валовая прибыль - на 12.5% до 87.285 млрд руб. с 99.724 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100