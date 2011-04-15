"Русские башни" договорились о выкупе вышек ВымпелКома

ПАО "Вымпелком" договорилось о продаже 13 тыс. вышек в России компании "Русские башни". Об этом пишет газета "Ведомости".



Сумма сделки составит около $700 млн, её планируется закрыть во II квартале 2017 года. Стороны подписали обязывающее соглашение. Сделка будет номинирована в рублях.



Компания "Русские Башни" - владелец антенно-мачтовых сооружений на территории России. Компания предоставляет услуги совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры: инвестирует средства в собственное строительство башенных сооружений различных конструкций в регионах России, а также приобретает с последующим их обслуживанием. Основана в 2009 году при финансовой поддержке UFG Asset Managеment, Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund, ADM Capital, Sumitomo Corporation и International Finance Corporation (IFC).



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. Компания входит в группу VimpelCom Ltd. Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



Прибыль ПАО "ВымпелКом" по МСФО за I квартал 2016 года выросла в 1.6 раза до 6.697 млрд руб. с 4.202 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 4% до 88.308 млрд руб. с 91.939 млрд руб., прибыль по операционной деятельности - на 20.2% до 14.759 млрд руб. с 18.494 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "ВымпелКом" по РСБУ за январь-сентябрь 2016 года упала на 20.3% до 24.395 млрд руб. с 30.603 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1.12% до 202.801 млрд руб. с 205.093 млрд руб., валовая прибыль - на 2% до 107.902 млрд руб. со 110.082 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.46% до 30.838 млрд руб. с 34.439 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"