ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области

ФАС России возбудила дело в отношении губернатора Самарской области, группы лиц ПАО "Газпром" и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



В ФАС поступило обращение ООО "Средневолжская газовая компания" (ООО "СВГК") на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц ПАО "Газпром.



Антимонопольная служба установила, что с 2010 года между указанными лицами реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от ООО "СВГК" к газораспределительным сетям ООО "Газпром межрегионгаз".



Кроме того, в 2011 году губернатором Самарской области совместно с "дочкой" Газпрома утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. Стоит отметить, что разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие Газпрому, но и независимым организациям.



Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара") такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО "СВГК". Антимонопольная служба также выявила, что к этой схеме у компании были замечания, которые были доведены до Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, но их не учли.



Такие действия представителей власти региона и группы лиц ПАО "Газпром" могут привести к уходу с рынка ООО "Средневолжская газовая компания", подчёркивает ФАС.



Первое рассмотрение дела назначено на 3 февраля 2017 года.





"AK&M" от 18.01.2017