Рейтинговое агентство AK&M присвоило КОФПМСП МКК рейтинг микрофинансовой организации на уровне "А", 1-й подуровень, прогноз - "стабильный"

Рейтинговое агентство AK&M присвоило Кировскому областному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) рейтинг микрофинансовой организации на уровне "А", 1-й подуровень, прогноз - "стабильный".



Рейтинг "А" означает, что Фонд относится к классу микрофинансовых организаций с высокой степенью надёжности. Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий.



Факторами, поддерживающими рейтинговую оценку Фонда, являются рост кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе и повышение эффективности размещения средств; достаточно высокий уровень залогового обеспечения; улучшение показателей операционной самоокупаемости и эффективности; высокое качество риск-менеджмента при размещении займов и прибыльность деятельности.



Несмотря на то, что текущий уровень капитализации был достигнут ещё в конце 2014 года, объёмы кредитной поддержки Фондом субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе в 2015 и 2016 годах продолжали расти. За 2015 год общее число предоставленных малому и среднему бизнесу активных займов Фонда увеличилось с 554 до 753, а за 9 месяцев 2016 года число активных займов, предоставленных Фондом, выросло уже до 856.



Общая сумма активных займов, предоставленных Фондом субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе за 2015 год увеличилась с 238.4 млн руб. до 378.2 млн руб., за 9 месяцев 2016 года общая сумма активных займов, предоставленных Фондом малому и среднему бизнесу, превысила 406 млн руб. Таким образом, наблюдается рост как общей суммы активных микрозаймов так и текущего количества активных договоров. Оба показателя на начало IV квартала 2016 года являются максимальными за последние 3 года деятельности микрофинансовой организации.



В 2014 году эффективность размещения средств понизилась с 65% до 46%, то есть до самого низкого уровня в рассматриваемом периоде. Однако в 2015 году положение существенно улучшилось - эффективность размещения средств выросла до 73%. Тенденция к улучшению указанного показателя сохранилась и в 2016 году. За 9 месяцев 2016 года эффективность размещения средств достигла уровня 78.4% - наивысшего значения в рассматриваемом периоде.



Рост объёмов поддержки Фондом малого бизнеса в регионе выступает одним из ключевых факторов поддержки рейтинга микрофинансовой организации.



Агентство отмечает и достаточно высокий уровень залогового обеспечения по предоставленным Фондом займам, превышающий объем действующих микрозаймов почти в 3 раза. Указанное обстоятельство значительно снижает риск невосполнимой потери Фондом денежных средств в случае дефолта клиентов.



В течение последних пяти лет операционная самоокупаемость у Фонда неизменно превышала 100%. При этом из года в год наблюдалось неуклонное повышение этого показателя. За 2013 год операционная самоокупаемость увеличилась с 125% до 180%, за 2014 год этот показатель увеличился до 221%, за 2015 год - до 270%. За 9 месяцев 2016 года операционная самоокупаемость выросла до 335%. Рост операционной самоокупаемости является фактором, оказывающим благоприятное влияние на рейтинговую оценку микрофинансовой организации.



В том же временном периоде отмечалось улучшение показателя операционной эффективности. При предельно допустимом максимальном нормативном значении 30%, за 9 месяцев 2016 года этот показатель у Фонда снизился с 4.87% до 2.21%. Следует отметить, что достигнутое в 2016 году значение операционной эффективности является наилучшим за последние пять лет. Выявленная тенденция к улучшению операционной эффективности поддерживает рейтинговую оценку микрофинансовой организации.



Агентство также принимает во внимание высокое качество риск-менеджмента при размещении займов. Риск портфеля Фонда за 9 месяцев 2016 года сократился с 3.94% до 3.89%, что отражает повышение качества работы риск-менеджмента Фонда.



Идеальным является и значение коэффициента списания. Указанный коэффициент к началу IV квартала 2016 года сохранил у Фонда нулевое значение.



Доля реструктурированных займов на 1 октября 2016 года составила примерно 1.13%, что существенно ниже регламентированного максимально допустимого значения (10%).



Высокое качество риск-менеджмента при размещении займов оказывает благоприятное влияние на рейтинг микрофинансовой организации.



При общей прибыльности Фонда отмечается из года в год растущая чистая доходность собственно микрофинансового сегмента деятельности компании. Чистый финансовый доход от микрофинансовой деятельности Фонда только за 9 месяцев 2016 года составил более 19 млн руб., превысив аналогичный показатель за весь предыдущий 2015 года на 21.5%. Прибыльность микрофинансовой деятельности оказывает поддержку рейтингу микрофинансовой организации.



К основным сдерживающим рейтинг Фонда факторам относятся рост просроченной задолженности и ухудшение ее структуры, а также низкий уровень резервирования.



За 9 месяцев 2016 года общая сумма займов с просрочками выросла на 22.1%, доля займов с просрочками в кредитном портфеле Фонда увеличилась с 5.5% до 6.3%. При этом, что особенно настораживает, займы с просрочками свыше одного года составили 43.4% от всей суммы просроченных займов. Следует отметить, что по сравнению с предыдущим годом последний показатель заметно ухудшился - в 2015 году он составлял только 38.9%.



Сдерживает рейтинг Фонда и низкий уровень резервирования. По итогам третьего квартала 2016 года фактически сформированные резервы на возможные потери по микрозаймам были меньше нормативных в 3.4 раза.



Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания) образован в августе 2002 года. Учредителями КОФПМСП МКК стали Кировская область в лице Министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области (50% уставного капитала), ПАО "НОРВИК-БАНК" (25% уставного капитала) и Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства (25% уставного капитала). Фонд осуществляет микрофинансовую деятельность с 31 января 2006 года. В Государственный реестр микрофинансовых организаций КОФПМСП МКК внесен 2 августа 2011 года.



С 31 декабря 2011 года по 1 октября 2016 года Фондом было заключено более 3 тыс. договоров микрозаймов на общую сумму свыше 2 млрд руб.



"AK&M" от 18.01.2017