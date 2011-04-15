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18/01/2017
14:38

Банк "Открытие" внедрил систему распознавания лиц

Банк "Открытие" запустил идентификацию клиентов с использованием системы по анализу биометрии лица. Об этом говорится в сообщении банка.

Цель проекта - оптимизация обслуживания и времени ожидания клиентов в очереди в отделениях банка. Также в ходе проекта планируется протестировать точность идентификации средствами компьютерного зрения.

Проект был запущен в трех отделениях банка в Москве на базе специально развернутой самообучающейся нейронной сети. Анализ качества распознавания производится практически в режиме реального времени и используется для оценки эффективности системы для её перспективного использования в различных бизнес-процессах банка.

В качестве технологических партнеров по данному проекту выступили: компания VisionLabs - отечественный разработчик программного комплекса СРЛ LUNA и компания Q-Systems - разработчик и поставщик программно-аппаратного комплекса для управления очередью Qmatic.

Исходными данными для обучения системы и пилотного проекта стали фотографии клиентов, накопленные банком за последние несколько лет. В момент получения клиентом талона электронной очереди происходит его предварительная идентификация, что позволяет операционисту еще быстрее получить все необходимые для работы с клиентом данные и повысить скорость и качество обслуживания.

Банк "Открытие" работает на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3087.8 млрд руб., собственный капитал - 217.8 млрд руб.

Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как НОМОС-БАНК, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 64.7% голосующих акций.


"AK&M" от 18.01.2017
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