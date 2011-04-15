Роснефть договорилась о продаже 12% акций Saras S.p.A.

Rosneft JV Projects S.A. (Люксембург), косвенное дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", договорилось о продаже институциональным инвесторам 114.12 млн обыкновенных акций компании Saras S.p.A., составляющих 12% ее уставного капитала. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Продажа осуществляется по цене 1.53 евро за 1 акцию посредством ускоренного предложения с формированием книги заявок. После реализации остаточного пакета акций Роснефть полностью выходит из капитала Saras S.p.A.



Чистая прибыль Роснефти от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 2013-2017 годов превысила 80 млн евро (включая полученные дивиденды). Совокупная доходность составила 9% годовых в евро.



"Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов компании, связанной, в том числе, с невозможностью реализации изначальных договорённостей об увеличении доли Роснефти до уровня контрольного пакета с учётом действующих санкционных ограничений. Вырученные от продажи пакета средства будут направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнёрами Роснефти", - говорится в сообщении компании.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 34.4 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль НК "Роснефть" за 9 месяцев 2016 года по МСФО упала на 57.3% до 129 млрд руб. Выручка сократилась на 11.4% до 3.503 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась в 4 раза до 23.583 млрд руб. Выручка Роснефти за 9 месяцев 2016 года сократилась на 3.5% до 2.83 трлн руб. с 2.933 трлн руб. годом ранее. Валовая прибыль снизилась до 765.18 млрд руб. с 940.767 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"