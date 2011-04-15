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18/01/2017
15:14

Замедление инфляции в 2016 году отчасти обусловлено временными факторами, ЦБ

В 2016 году существенно замедлились темпы роста цен на все основные группы товаров и услуг, при этом наиболее заметно - на продовольственные товары. Продовольственная инфляция в декабре составила 4.6% по сравнению с 14% годом ранее. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Банка России "Динамика потребительских цен".

В целом годовая инфляция снизилась в декабре 2016 года до 5,4%. Это соответствует нижней границе прогноза Банка России, предполагающего достижение 4-процентного целевого уровня инфляции в конце 2017 года, подчеркивается в комментарии.

Тем не менее, снижение инфляции в 2016 году было отчасти обусловлено временными факторами, полагает ЦБ.

Так, замедление продовольственной инфляции в значительной мере стало результатом снижения цен на плодоовощную продукцию (за год - на 6.8%) в условиях высоких объемов предложения.

Наряду с риском исчерпания действия временных благоприятных факторов, сохраняются и проинфляционные риски, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями, подчеркивает ЦБ.



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