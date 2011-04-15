В РФ введены в эксплуатацию газопровод Бованенково – Ухта-2, а также нефтепроводы Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет

В России введены в эксплуатацию газопровод Бованенково - Ухта-2, а также нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет. Об этом сообщается на сайте Президента РФ, который в режиме видеоконференции дал старт работе новых трубопроводов.



"Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике. Впереди ещё большая работа, большой объём работы. По линии Транснефти есть и вторые очереди создаваемых объектов", - сказал Президент РФ Владимир Путин.



В церемонии запуска объектов приняли участие также председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.



Газопровод Бованенково - Ухта-2 позволит обеспечить транспортировку газа с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является крупнейшим на полуострове Ямал.



Новые нефтепроводы компании "Транснефть" позволят обеспечить приём нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.







"AK&M" от 18.01.2017