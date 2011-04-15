Газпром ввел новые добычные мощности на Бованенковском месторождении

Газпром ввел в эксплуатацию новые добычные мощности на Бованенковском месторождении и магистральный газопровод "Бованенково - Ухта - 2". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Суммарная проектная производительность промыслов на месторождении достигла 90 млрд куб. м, число эксплуатационных скважин - 391 единицы. Пиковая производительность увеличена с 218 млн куб. м до 264 млн куб. м в сутки.



Также сегодня запущены в работу две дожимные компрессорные станции суммарной мощностью 160 МВт.



Синхронно с развитием добычи на Ямале "Газпром" активно расширяет северный газотранспортный коридор Единой системы газоснабжения России, создает новые, высокоэффективные газовые магистрали. Здесь уже работают газопроводы "Бованенково - Ухта" и "Ухта - Торжок".



Сегодня введен в эксплуатацию газопровод "Бованенково - Ухта - 2": линейная часть протяженностью около 1260 км и новые цеха на компрессорных станциях "Байдарацкая" и "Интинская" общей мощностью 192 МВт. Проектная производительность "Бованенково - Ухта - 2" на полное развитие составляет 57.5 млрд куб. м газа в год. Суммарная проектная производительность двух газопроводов - "Бованенково - Ухта" и "Бованенково - Ухта - 2" - равна 115 млрд куб. м в год.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 18.01.2017