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18/01/2017
16:41

Совет Федерации рекомендовал Правительству разработать меры по активизации инвестдеятельности

Совет Федерации принял за основу постановление "О предложениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Палата, в частности рекомендует Правительству РФ при исполнении бюджета обеспечить своевременное принятие нормативных правовых актов по его исполнению, в том числе по объектам капитального строительства, включенным в федеральную адресную инвестиционную программу на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Кабмину предложено разработать комплекс мер, направленных на активизацию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечить корректировку государственных программ РФ по результатам оценки эффективности их реализации и с учетом необходимости отражения в них мероприятий приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития России.

Совет Федерации рекомендовал Правительству подготовить изменения в законодательство, в том числе в Гражданский, Трудовой и Налоговый кодексы, Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленные на определение правового статуса и порядка налогообложения доходов физических лиц, оказывающих отдельные виды услуг без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

Правительству рекомендовано повысить эффективность работы по сокращению объема совокупной задолженности перед бюджетной системой РФ по уплате налогов, сборов, неналоговых платежей, пеней и штрафов, а также предложения по совершенствованию: методики оценки эффективности деятельности регионов по темпам роста налогового потенциала; методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов с учетом инвентаризации расходных полномочий региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

СФ предложил Правительству обеспечить проведение мониторинга исполнения бюджетов субъектов РФ с целью определения фактического объема недополученных доходов в связи с принятием в 2016 году федеральных законов, предусматривающих изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы, и в случае необходимости подготовить предложения по увеличению объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов. Предлагается также проработать вопрос о дополнительных инструментах стимулирующего характера для развития субъектами РФ собственного доходного потенциала.

Необходимо провести в 2017 году инвентаризацию доходных источников консолидированных бюджетов субъектов РФ, отмечается в постановлении.

По мнению сенаторов, следует ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона, направленного на совершенствование системы учета и уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения трудоспособного возраста.

Госдуме рекомендовано ускорить рассмотрение проекта федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающего исключение возможности при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ возлагать на них дополнительные условия.

Комитету Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовано подготовить предложения по введению курортного сбора, а также разработать проект федерального закона, устанавливающего зачисление части доходов от акцизов на табачную продукцию в бюджеты субъектов РФ и предложения, направленные на совершенствование регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции.

"AK&M" от 18.01.2017
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