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18/01/2017
17:01

Инфляция в РФ за неделю, с 10 по 16 января, составила 0.1%, с начала месяца - 0.4%

Инфляция в РФ за неделю, с 10 по 16 января, составила 0.1%, с начала месяца - 0.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0.6%, говядину, баранину, колбасу вареную, рыбу мороженую, молоко, сыр и водку - на 0.2-0.3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0.5%, яйца куриные - на 0.4%, крупа гречневая - на 0.3%, масло подсолнечное и пшено - на 0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.7%, в том числе на свежие помидоры - 3.6%, лук - 1.5%, морковь - 1%, огурцы свежие - 0.8%.

На бензин автомобильный и дизельное топливо цены выросли на 0.2%.


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