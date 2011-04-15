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18/01/2017
18:18

Британская Raven Russia покупает активы Northern Horizon Capital в Санкт-Петербурге

Британская компания Raven Russia покупает все активы скандинавского фонда Northern Horizon Capital в Петербурге. Стоимость недвижимости фонда эксперты оценили в 8 млрд руб., сообщает "Недвижимость и строительство Петербурга".

В результате сделки Raven Russia получит деловые комплексы Kellermann Center и "Премиум" (Приморский проспект), а также логистический комплекс "Гориго" на Волхонском шоссе. Общая площадь объектов превышает 100 тыс. кв. м. ФАС уже одобрила сделку.

Фонд Northern Horizon Capital образован в 2011-м в результате слияния датской BPT Asset Management и финской Evli Property Investments. NHC уходит из России, так как ситуация в стране плохо влияет на его деловую репутацию, пишет "ДП".

Компания Raven Russia создана в 2005-м британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем и специализируется в России на складской недвижимости.


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