Британская Raven Russia покупает активы Northern Horizon Capital в Санкт-Петербурге

Британская компания Raven Russia покупает все активы скандинавского фонда Northern Horizon Capital в Петербурге. Стоимость недвижимости фонда эксперты оценили в 8 млрд руб., сообщает "Недвижимость и строительство Петербурга".



В результате сделки Raven Russia получит деловые комплексы Kellermann Center и "Премиум" (Приморский проспект), а также логистический комплекс "Гориго" на Волхонском шоссе. Общая площадь объектов превышает 100 тыс. кв. м. ФАС уже одобрила сделку.



Фонд Northern Horizon Capital образован в 2011-м в результате слияния датской BPT Asset Management и финской Evli Property Investments. NHC уходит из России, так как ситуация в стране плохо влияет на его деловую репутацию, пишет "ДП".



Компания Raven Russia создана в 2005-м британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем и специализируется в России на складской недвижимости.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"