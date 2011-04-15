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18/01/2017
17:49

Депутаты предлагают установить предельный возраст работы главврачей

В Госдуму поступил законопроект "О внесении изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Его авторы Андрей Исаев, Михаил Тарасенко, Дмитрий Морозов, Татьяна Сапрыкина, Александр Сидякин предложили установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

В соответствии с законопроектом, такие должности смогут занимать лица не старше 65 лет. По достижении указанного возраста руководители и заместители руководителей с их письменного согласия будут переводиться на другие должности, соответствующие их квалификации. При этом учредитель по представлению общего собрания (конференции) работников организации может продлить срок пребывания на руководящей должности до достижения руководителем 70 лет.

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 июня 2017 года. Но трудовые договоры, заключенные с руководителями и заместителями, которым исполнится 65 лет на день вступления закона в силу или в течение трех последующих лет, будут действовать до истечения своего срока, но не более трех лет после вступления закона в силу.

Ранее аналогичные нормы были введены в отношении ректоров и проректоров государственных и муниципальных вузов.


"AK&M" от 18.01.2017
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