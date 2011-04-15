Дайджест газеты "Ведомости" от 19 января 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 января 2017 года.









"СЕЙЧАС НЕ ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА МОЖНО ОШИБАТЬСЯ"



Основной владелец банка "Александровский" Евгений Лотвинов рассказал о своих планах



Евгений Лотвинов поработал, кажется, во всех заметных петербургских банках. Он лично знает многих клиентов, да и банковских менеджеров он знает "многих, еcли не всех". В 2005 г. ПСБ, где Лотвинов был первым заместителем председателя правления, был продан ВТБ. Лотвинов с коллегами купили небольшой Петротрестбанк, на базе которого был создан банк БФА. Лотвинов был его акционером (ему принадлежало до 24,6%) и председателем правления. А в 2015 г. ему впевые представилась возможность построить свой банк.





ДЫРА РАЗВЕРЗЛАСЬ



"Дыра" в "Пересвете" выросла почти на 11 млрд руб. - теперь в банке недостает 45,8 млрд руб. Его финансовое положение оценивают сотрудники банка "Роснефти", который может ее санировать



Отрицательный капитал банка "Пересвет", 49,7% акций которого принадлежит Русской православной церки (РПЦ), за декабрь вырос на 10,7 млрд руб., следует из уведомления, размещенного на портале Федресурс. К 1 января "дыра" в банке составила 45,8 млрд руб., сообщила временная администрация.



С октября прошлого года управлением "Пересвета" занимается временная администрация ЦБ. На этой неделе регулятор ввел в ее состав двух сотрудников Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, подконтролен "Роснефти"). Их задача - провести due diligence "Пересвета", говорил "Ведомостям" человек, близкий к ЦБ.



"Дыра в банке могла вырасти, если часть кредитов, которые ранее были работающими, перестали обслуживаться", - полагает управляющий директор Национальнго рейтингового агентства (НРА) Павел Самиев. Однако это не значит, что эту задолженность нельзя будет получить обратно, замечает он: это значит, что кредиты стали проблемными, когда у "Пересвета" возникли сложности.





КРУПНЫЕ ФАРМКОМПАНИИ ПООБЕЩАЛИ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ С РАКОМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ





Более 20 крупнейших мировых фармацевтических компаний пообещали совместно работать над борьбой с раком и другими неинфекционными заболеваниями в развивающихся и бедных странах.



Такие компании, как американские Pfizer, Eli Lilly и Johnson & Johnson, швейцарские Roche и Novartis, французская Sanofi и британская GlaxoSmithKline будут сотрудничать со Всемирным банком и неправительственной организацией Международный союз контроля за раком (UICC). Рак и неинфекционные заболевания являются причиной более 80% смертей в беднейших странах мира. Они убивают гораздо больше людей, чем вирусы малярии, Зика или Эбола, к которым сейчас приковано внимание мирового сообщества. Фармацевтические компании неоднократно становились объектом критики за недостаточную помощь людям, которые не могут позволить себе дорогостоящее лечение.





ЯПОНИЯ ВОЮЕТ С ПЕРЕРАБОТКАМИ



Япония начала борьбу с переработками, после того как сотрудница крупнейшего рекламного агентства покончила с собой, не выдержав изнурительных сверхурочных. Но изменениям препятствует сложившаяся в стране деловая культура



После того как чуть больше года назад молодая сотрудница крупнейшего в Японии рекламного агентства Dentsu Мацури Такахаси покончила с собой, не выдержав переработок, и стало широко известно о губительных для сотрудников требованиях корпорации, касающихся сверхурочной работы, власти страны ищут способы борьбы с традиционными для Японии переработками. О смерти Такахаси стало широко известно в конце прошлого года, когда ее родители опубликовали заключение местной трудовой инспекции, из которого следовало, что их дочь стала жертвой "кароси" - этим термином в Японии называют смерть, причиной которой стала переработка. Только по официальным данным от "кароси" каждый год умирают не менее 200 японцев, по оценкам профсоюзов их число гораздо больше.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 18.01.2017