Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 января 2017 года





ЖИВОТНЫХ ОБЪЕДИНЯЮТ В СОЮЗ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ИХ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ЕВРАЗЭС



К 2022 году в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭС) планируется обеспечить единую идентификацию животных - как сельскохозяйственных, так и домашних. Проект решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) об этом опубликовал российский Минсельхоз. Помимо самих животных идентификации подлежит и продукция животного происхождения - ее прослеживаемость будет обеспечиваться в виде цепочек "от фермы до прилавка". Инициатива Минсельхоза может стать фрагментом общей системы контроля товарооборота в ЕврАзЭС, над которой работают правительства стран союза.





ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН ВЕРНЕТСЯ В РУКОВОДСТВО "ЕДИНОЙ РОССИИ"

СЪЕЗД СОХРАНИТ КОСТЯК ФЕДЕРАЛЬНОГО АКТИВА ПАРТИИ



Источники "Ъ" в "Единой России" не исключили, что председатель Госдумы Вячеслав Володин войдет в руководящие органы партии. Официально в "Единой России" не комментируют эту информацию. Ранее сам спикер Госдумы говорил, что восстановил членство в партии и остается рядовым единороссом.





ДОГОВОРУ МЕЖДУ МОСКВОЙ И КАЗАНЬЮ ГОТОВЯТ ПРОДЛЕНИЕ

МИНТИМЕР ШАЙМИЕВ ВСТРЕТИТСЯ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ НАКАНУНЕ СВОЕГО ЮБИЛЕЯ





В четверг в Москве, как стало известно "Ъ", состоится встреча Владимира Путина с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. Формальный повод - предстоящий юбилей экс-главы региона. Однако наблюдатели не исключают, что на встрече будет поднят вопрос продления договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ. Господин Шаймиев и Владимир Путин подписали его десять лет назад. В июле 2017 года срок договора истекает.





ХОРВАТИЯ НЕ ОТДАЛА ФИГУРАНТА ДЕЛА О ХИЩЕНИЯХ НА ТУАПСИНСКОМ НПЗ

БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОДА ВМЕСТО РОССИИ ОТПРАВЯТ В СЛОВЕНИЮ





Как стало известно "Ъ", хорватские власти отказались выдать России экс-начальника управления капитального строительства Туапсинского НПЗ Анатолия Каверова. На родине он обвиняется в соучастии в многомиллионных хищениях средств завода, принадлежащего "Роснефти". Господин Каверов будет выслан в Словению, где ранее проживал и проходил лечение.





ГЕНДИРЕКТОР GLOBUS ПРОЕЛ

БЫВШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР СЕТИ СТАНЕТ СЫРОВАРОМ



Йоханнес Толай, покинув пост гендиректора российского подразделения немецкой сети гипермаркетов Globus, решил заняться выпуском премиальных сыров в Рязанской области. Действующее продуктовое эмбарго подталкивает западных инвесторов локализовать производства в России. Но, предупреждают эксперты, после снятия санкций отечественным сырам твердых сортов едва ли удастся конкурировать с европейской продукцией.





БАНКИ БЬЮТ КАРТУ "МИР"

УЧАСТНИКИ РЫНКА ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ МОНОПОЛИИ



Как стало известно "Ъ", сразу несколько крупных банков готовят письмо на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту "Мир". Среди аргументов - противоречие таких требований антимонопольному законодательству и разрушение сложившейся платежной инфраструктуры. Кроме того, опасаются эксперты, данная инициатива ограничит возможности граждан по использованию собственных средств.









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"AK&M" от 19.01.2017