Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/01/2017
09:05

Повтор! В РФ введены в эксплуатацию газопровод Бованенково – Ухта-2, а также нефтепроводы Заполярье – Пурпе и Куюмба – Тайшет

В России введены в эксплуатацию газопровод Бованенково - Ухта-2, а также нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшет. Об этом сообщается на сайте Президента РФ, который в режиме видеоконференции дал старт работе новых трубопроводов.

"Их запуск существенно расширит возможности нефтегазовой отрасли России, принесёт ощутимую пользу всей российской экономике. Впереди ещё большая работа, большой объём работы. По линии Транснефти есть и вторые очереди создаваемых объектов", - сказал Президент РФ Владимир Путин.

В церемонии запуска объектов приняли участие также председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев.

Газопровод Бованенково - Ухта-2 позволит обеспечить транспортировку газа с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является крупнейшим на полуострове Ямал.

Новые нефтепроводы компании "Транснефть" позволят обеспечить приём нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.



"AK&M" от 18.01.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100