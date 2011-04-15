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19/01/2017
10:51

Etihad опровергла информацию о приобретении доли в Lufthansa

Генеральный директор Etihad Aviation Group (EAG) Джеймс Хоган заявил, что компания не планирует приобретение доли в капитале флагманского немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG, хотя и стремится к расширению сотрудничества с ним. Об этом сообщает MarketWatch.

В прошлом месяце Etihad Airways, ключевая авиакомпании группы, расположенной в столице ОАЭ Абу-Даби, заключила код-шеринговое соглашение с Lufthansa по нескольким маршрутам авиаперевозок. Etihad Airways настроена на дальнейшее сотрудничество с немецкой авиакомпанией, сообщил Дж. Хоган, не вдаваясь в подробности.

По словам гендиректора EAG, он пока не ознакомился с сообщением в одном из итальянских СМИ о том, что Etihad Airways якобы намеревается приобрести долю в Lufthansa, но заверил, что компания не имеет отношения к этой публикации. У Etihad нет планов приобретения доли в немецком авиаперевозчике, подтвердил он журналистам в кулуарах конференции Global Airfinance Conference в Дублине.


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