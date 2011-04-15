Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев по МСФО выросла на 5% до 709.321 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящейся к акционерам компании, за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 5% до 709.321 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Газпрома.



Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 3% до 4.321 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 2% до 2.325 трлн руб.



Операционные расходы Газпрома выросли на 21% и достигли 3.825 трлн руб.



Чистая сумма долга Газпрома за отчетный период увеличилась на 5% до 2.18 трлн руб. Рост данного показателя связан с уменьшением денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2016 года, что было компенсировано уменьшением суммы кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи со снижением курса доллара США и евро.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.





"AK&M" от 19.01.2017