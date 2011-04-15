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19/01/2017
10:50

Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев по МСФО выросла на 5% до 709.321 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящейся к акционерам компании, за 9 месяцев 2016 года по МСФО выросла на 5% до 709.321 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Газпрома.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 3% до 4.321 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 2% до 2.325 трлн руб.

Операционные расходы Газпрома выросли на 21% и достигли 3.825 трлн руб.

Чистая сумма долга Газпрома за отчетный период увеличилась на 5% до 2.18 трлн руб. Рост данного показателя связан с уменьшением денежных средств и их эквивалентов на 30 сентября 2016 года, что было компенсировано уменьшением суммы кредитов и займов в рублевом эквиваленте в связи со снижением курса доллара США и евро.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль ПАО "Газпром", относящаяся к акционерам компании, в первом полугодии 2016 года по МСФО упала на 10% до 607.16 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.064 трлн руб. Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа в Европу и другие страны.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома за девять месяцев 2016 года по РСБУ упала в 2 раза до 75.42 млрд руб. со 169.754 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка компании сократилась на 10.2% до 2.776 трлн руб. с 3.09 трлн руб. годом ранее.


"AK&M" от 19.01.2017
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