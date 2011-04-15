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19/01/2017
11:35

Банки попросят ЦБ РФ отменить обязательный перевод бюджетных выплат на карты "Мир"

Крупные банки намерены обратиться к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой скорректировать поправки к законопроекту "О национальной платёжной системе", внесённые 22 декабря прошлого года в Госдуму главой Комитета ГД по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к кредитным организациям.

По данным собеседников издания, такое обращение планируют подготовить Альфа-банк, "Открытие", Промсвязьбанк и другие банки. Это письмо планируется направить уже на следующей неделе.

Согласно внесённому законопроекту, граждане будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир". Такое требование вступает в силу с 1 января 2018 года. "После этого срока по указанным банковским счетам операции с использованием платёжных карт на территории Российской Федерации осуществляются только с использованием национальных платёжных инструментов",- указано в законопроекте.

Источники, близкие к банкам, указывают, что законодательная норма в такой формулировке "противоречит антимонопольному законодательству" и "разрушит сложившуюся платежную инфраструктуру".

При этом нововведение вызовет недовольство и со стороны самих граждан, уверены эксперты. "Пользоваться теми или иными картами - исключительное право самих людей, которые могут и не захотеть переходить на "Мир",- считает главный научный сотрудник центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института при Минфине Виктор Уткин.


"AK&M" от 19.01.2017
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