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19/01/2017
12:29

Конституционный суд РФ разрешил не выплачивать компенсацию по делу ЮКОСа

Конституционный суд РФ пришел к выводу, что постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской Конституции, и освободил Россию от обязательства исполнять его.

"Когда решением межгосударственного органа, при толковании им правил международного договора, неправомерно затрагиваются основополагающие принципы и нормы Конституции, Россия в порядке исключения вправе отступить от выполнения этого решения", - говорится в постановлении.

Конституционный суд отмечает, что деятельность компании ЮКОС как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела праворазрушающий эффект. Компания использовала изощренные схемы ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в размере 227 млрд руб. Наличие в деятельности ЮКОСа масштабных схем уклонения от уплаты налогов не отрицал и ЕСПЧ. В этом контексте выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости.

ЕСПЧ в июле 2014 года обязал Россию выплатить компенсации бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст заявил, что не считает это решение справедливым и беспристрастным, и направил в Конституционный суд запрос о возможности не исполнять его.


"AK&M" от 19.01.2017
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