Счётная палата не нашла улучшений в реализации проекта ЦКАД. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства по результатам проверки использования средств Фонда национального благосостояния, направленных на финансирование инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога".



В соответствии с Паспортом инвестиционного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)" реализация первой очереди строительства четырех пусковых комплексов Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) предусматривается в период до 2018 года. Однако в связи с несоблюдением сроков реализации мероприятий инвестиционного проекта в ноябре 2016 года. Президентом РФ принято решение о переносе сроков окончания строительства пусковых комплексов N 3 и N 4 на 2019 год, подчёркивает Счётная палата.



Одним из источников финансирования реализации проекта являются средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). В соответствии с распоряжением Правительства на строительство ЦКАД в апреле 2015 года направлены средства ФНБ на 21.7 млрд руб.



По состоянию на 1 ноября 2016 года Автодором использовал 14.6 млрд руб., в том числе в текущем году - 2 млрд руб. При этом основная часть (12.6 млрд руб.) ушла в виде аванса подрядчику "Крокус интернешнл" на строительство пускового комплекса N 1. Остаток средств ФНБ на счете ГК в Газпромбанке составляет 7.1 млрд руб.



Кроме того, в 2016 году предоставлена субсидия на реализацию проекта на 11.4 млрд руб., однако ее исполнение составило лишь 2.3 млрд руб.



По словам аудитора Валерия Богомолова, Автодор не соблюдал сроки реализации мероприятий, предусмотренные Паспортом проекта ЦКАД, а также Сетевым планом-графиком мероприятий. Концессионное соглашение по строительству Пускового комплекса N 3 заключено только в сентябре 2016 года с превышением установленного срока более чем на 1 год. "По пусковому комплексу N 4 концессионное соглашение до сих пор не заключено", - заявил В.Богомолов.



Аудитор отметил низкий уровень исполнения работ уже по заключенным долгосрочным инвестиционным соглашениям. Так, по состоянию на 1 декабря 2016 года стоимость принятых работ по пусковому комплексу N 1 составляет 1 млрд руб., или 2% от объема работ, предусмотренных соглашением. По пусковому комплексу N 5 - 2.9 млрд руб., или 6.8%.



"В период проведения контрольного мероприятия был осуществлен выезд на строящиеся объекты, результаты которого показали, что фактический объём выполненных работ превышает объем принятых работ", - добавил аудитор.



По пятому пусковому комплексу остаток аванса, перечисленного подрядчику "Кольцевая магистраль", на 1 ноября 2016 года составил 8.5 млрд руб. Это 76% от суммы, предоставленной компании еще в декабре 2014 года и мае 2015 года. Аналогичная ситуация сложилась и по пусковому комплексу N 1. Дебиторская задолженность АО "Крокус Интернешнл" составляет 12.4 млрд руб., сократившись с начала года только на 250 млн руб.



"Хочу напомнить, что сумма аванса превышала на 4.8 млрд руб. объем финансирования подрядных работ на 2015 и 2016 годы, предусмотренный календарным графиком. Кроме того, представление аванса сверх необходимой потребности не позволило получить Госкомпании процентный доход и дополнительно направить его на строительство ЦКАД", - пояснил В.Богомолов.



Счётная палата провела сравнительный анализ стоимости выполнения отдельных видов работ, предусмотренных инвестиционным соглашением на строительство первого пускового комплекса. Контрольный орган пришел к неутешительным выводам - субподрядные организации получают в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным инвестиционным соглашением между ГК и "Крокус Интернешнл".



Подрядчиком по разработке проектной документации ОАО "Союздорпроект" на строительство ЦКАД не были учтены особенности территорий, планировавшихся под строительство пускового комплекса N 4. В результате была необходима корректировка проектной документации по отдельному участку автомобильной дороги. С учётом изменений начальная максимальная цена увеличилась на 2 млрд руб. или на 4%. При этом на выполнение дополнительных работ ГК за счёт субсидии из федерального бюджета выплатил Союздорпроекту 93 млн руб. По мнению Счётной палаты, это является неэффективным использованием средств федерального бюджета.



Согласно паспорту проекта, в 2014-2016 годах предусмотрено привлечение средств инвесторов и концессионеров на 28.1 млрд руб. Однако частный капитал Автодором не привлекался. Таким образом, риски по реализации проекта по-прежнему полностью лежат на государстве, подчеркивает контрольное ведомство.



"AK&M" от 19.01.2017