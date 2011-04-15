Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в 2016 году вырос на 0.9% до $162.865 млрд

Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в 2016 году составил $162.865 млрд и по сравнению с 2015 годом незначительно увеличился. Об этом говорится в сообщении ФТС.



В декабре 2016 года объём импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $16.442 млрд и по сравнению с ноябрем 2016 года вырос на 10.4%.



При этом импорт текстильных изделий и обуви вырос на 27.9% до $867.3 млн, машиностроительной продукции - на 13.4% до $8.555 млрд, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 10.6% до $2.245 млрд, химической продукции - на 3.3% до $2.916 млрд.



В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт зерновых культур в 1.9 раза, овощей - на 33.3%, мяса и субпродуктов - на 21.6%, фруктов, а также табака - на 17.7%, масла растительного - на 16.8%, молочных продуктов - на 15.9%, рыбы - на 8.9%, тогда как стоимостной объем ввоза сахара сократился на 21.3%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 3.6%.



Импорт товаров химической промышленности вырос за счёт увеличения закупок продуктов органической и неорганической химии на 27.1%, фармацевтической продукции - на 4.7%, парфюмерно-косметических товаров - на 2.4%. Вместе с тем стоимостной объём поставок мыла и синтетических моющих средств сократился на 7.5%, полимеров и каучука - на 2.8%.



Среди текстильных изделий и обуви увеличились закупки обуви в 1.7 раза, текстильной одежды - на 28.9%, трикотажной одежды - на 17.2%, трикотажного полотна - на 15.2%, текстильных материалов - на 13%, химических нитей - на 11.7%, готовых текстильных изделий - на 10.2%, тогда как ввоз хлопка сократился на 4.2%, химических волокон - на 0.9%.



В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки судов и плавучих средств в 2.1 раза, летательных аппаратов - в 1.9 раза, частей железнодорожных локомотивов - в 1.6 раза, механического оборудования - на 20.6%, инструментов и аппаратов оптических - на 20.5%. При этом ввоз средств наземного транспорта сократился на 5.7%, электрооборудования - на 3.3%.



В декабре 2016 года относительно декабря 2015 года импорт из стран дальнего зарубежья увеличился на 10.9%.



При этом наблюдалось увеличение закупок продукции машиностроения на 16.5%, текстильных изделий и обуви - на 16.3%, химической продукции - на 10.8%. Ввоз продовольственных товаров снизился на 5.4%.



В импорте продовольственных товаров уменьшились закупки овощей и зерновых культур на 25.1%, мяса и субпродуктов - на 16.4%, фруктов - на 14.6%. При этом ввоз молочных продуктов увеличился на 55.7%, табака - на 33.8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 16.1%, растительного масла - на 14.6%, рыбы - на 10.4%, сахара - на 8.4%.



Среди товаров химической промышленности увеличился импорт фармацевтической продукции на 21%, продуктов органической и неорганической химии - на 16.9%, парфюмерно-косметических товаров - на 12%, мыла и синтетических моющих средств - на 3.3%, полимеров и каучука - на 2.9%.



В группе текстильных изделий и обуви в декабре 2016 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года выросли закупки трикотажного полотна на 26.5%, трикотажной одежды - на 24.5%, текстильной одежды - на 16.1%, химических нитей - на 13.6%, обуви - на 13.5%, текстильных материалов - на 8.8%, химических волокон - на 3.2%, готовых текстильных изделий - на 2.6%, тогда как ввоз хлопка снизился на 7.6%.



В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки летательных аппаратов в 3 раза, частей железнодорожных локомотивов - на 29.4%, механического оборудования - на 18.9%, средств наземного транспорта - на 13.3%, электрооборудования - на 7.7%. Вместе с тем поставки судов и плавучих средств сократились на 5.8%, инструментов и аппаратов оптических - на 2.9%.



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