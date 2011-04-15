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19/01/2017
13:38

Polymetal покупает долю в месторождении "Прогноз" с ресурсами более 9 тыс. т серебра

Polymetal International plc заключила соглашение с компанией Polar Silver Resources Ltd, согласно которому она будет участвовать в развитии серебряного месторождения "Прогноз" в Якутии. Об этом говорится в сообщении Полиметалла.

По соглашению, Полиметалл приобретает 5-процентную долю в "Прогнозе" за денежное вознаграждение в размере $3 млн путём покупки 10% акций компании Polar, которая в настоящий момент косвенно владеет 50% в месторождении. Оставшиеся 50% в "Прогнозе" принадлежат группе частных инвесторов.

У Полиметалла есть опцион на увеличение доли в месторождении до 50%, который может быть реализован после завершения ТЭО и оценки запасов, но не позднее 31 марта 2020 года.

Полиметалл обязуется в срок до 31 марта 2019 года провести 25 км алмазного бурения, а также подготовить технико-экономическое обоснование проекта. Ожидается, что капитальные затраты на геологоразведку и подготовку ТЭО составят $10 млн в год в течение 2017-2019 годы.

Месторождение "Прогноз" является самым крупным неразработанным месторождением серебра в России. Его ресурсы оцениваются в 292 млн унций серебра с содержанием 586 г/т (выявленные и предполагаемые ресурсы в соответствии с Кодексом JORC по оценке компании Micon от 2009 года). Лицензия на добычу и разведку на месторождении с общей лицензионной площадью 56 кв. км принадлежит российской компании ООО "Прогноз-Серебро".

Polymetal International - это одна из ведущих компаний по добыче золота и серебра в России, Казахстане и Армении.

Ключевой актив Polymetal International - ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870).

Акции Polymetal International котируются на Лондонской и Московской биржах. Polymetal International включена в индексы FTSE 250 и FTSE Gold mines.


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