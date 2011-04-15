Ингосстрах застрахует поставки высокотехнологичного оборудования спутниковой навигации

СПАО "Ингосстрах" приступило к реализации крупного проекта, связанного со страхованием поставок высокотехнологичного оборудования спутниковой навигации. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Подготовленная Ингосстрахом программа предусматривает предоставление страхователю защиты на условиях "с ответственностью за все риски" в отношении значительных по стоимости перевозок уникальных в части технического функционала мобильных устройств по всей территории России.



Исходя из существующих планов страхователя, основанных на долгосрочном графике исполнения данного заказа, до середины 2017 года на страхование будут заявлены поставки общей суммой около 10 млрд руб.



Ингосстрах одобрен в качестве генерального страховщика данного проекта после проведения заказчиком процедуры отбора, основными критериями которого являлись не только ценовые и сервисные параметры, но и необходимый технологический опыт, позволяющий использовать всю имеющуюся в наличии экспертизу для грамотной и всесторонней оценки риска.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года. Компания занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний по сумме страховых взносов по добровольному страхованию, иному, чем страхование жизни.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 19.01.2017