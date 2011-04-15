Пассажиропоток аэропорта "Внуково" в 2016 году снизился на 11.7% до 13.947 млн с 15.8 млн в 2015 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) вырос на 10% до 10.473 млн, на международных (МВЛ) - уменьшился до 3.474 млн. Количество обслуженных рейсов составило 152.3 тыс.



В декабре 2016 года пассажиропоток "Внуково" достиг 1.089 млн, что на 48.2% выше результата декабря 2015 года. В том числе пассажиропоток на международных авиалиниях увеличился в 2.2 раза до 263 тыс., на внутренних - на 34% до 826 тыс.



Количество выполненных рейсов в прошлом месяце выросло на 18% до 12.784 тыс., объёмы обработки грузов и почты - в 2.2 раза до 7.84 тыс т.



АО "Международный аэропорт "Внуково" (ИНН 7710404473) - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.



Пассажиропоток аэропорта Внуково в 2015 году вырос на 25% до 15.8 млн по сравнению с годом ранее.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "Международный аэропорт "Внуково" по РСБУ в 2015 году увеличился в 78.59 раза до 107.278 млн руб. с 1.365 млн руб. годом ранее. Выручка снизилась на 1.01% до 889.321 млн руб. с 898.35 млн руб., убыток от продаж составил 18.809 млн руб. против прибыли в 59.185 млн руб. за 2014 год, убыток до налогообложения - 99.372 млн руб. против прибыли в 4.046 млн руб.







"AK&M" от 19.01.2017