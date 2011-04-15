Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре сократился на 49%

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре 2016 года сократился на 43% по сравнению с предыдущим месяцем до $1.6 млрд. Чистый спрос на доллары уменьшился на 47%, на европейскую валюту - на 33%. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) в ноябре по сравнению с октябрем сократился на 22% до $5.2 млрд в долларовом эквиваленте. Его объём был меньше, чем в ноябре 2014 и 2015 годов, на 49% и 5% соответственно.



В ноябре уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объёме $3.6 млрд, что на 11% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов США сократился на 8%, европейской валюты - на 26%.



Объём наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в ноябре по сравнению с октябрём снизился на 7% и составил $0.5 млрд.





"AK&M" от 19.01.2017