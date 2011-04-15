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19/01/2017
15:52

Д.Медведев освободил от должности замминистра экономического развития РФ И.Реву

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя министра экономического развития РФ Игоря Реву по его просьбе. Об этом говорится в сообщении министерства.

И.Рева занимал данную должность с апреля 2014 года.
Напомним, в середине ноября 2016 года Президент РФ Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение А.Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, А.Улюкаев незаконно потребовал от представителя НК "Роснефть" в качестве взятки денежные средства за выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению Роснефтью госпакета акций Башнефти. При этом обвиняемый высказал угрозы, используя свои служебные полномочия, создать в дальнейшем препятствия для деятельности компании.


"AK&M" от 19.01.2017
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